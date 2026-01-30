Quang cảnh Chương trình kết nối giao thương giữa các nhà phân phối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh miền núi tỉnh Nghệ An

Phó Giám đốc Sở Công thương Lê Đức Ánh phát biểu tại Chương trình

Chương trình kết nối giao thương giữa các nhà phân phối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn miền núi tỉnh Nghệ An và Khai trương Phòng trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm tiêu biểu tỉnh Nghệ An tại số 70, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Thành Vinh - một hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng, thiết thực, góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm nông sản của địa bàn các xã vùng cao xứ Nghệ. Qua đó, khuyến khích các hộ gia đình, cơ sở sản xuất theo hướng hàng hóa, tiêu chuẩn hóa, đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của thị trường; nâng cao nhận diện thương hiệu, thúc đẩy việc xây dựng nhãn hiệu, mẫu mã, truy xuất nguồn gốc và nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm và đưa phòng trưng bày đi vào hoạt động là nơi giới thiệu và bán sản phẩm, mà còn là địa chỉ xúc tiến thương mại thường xuyên, góp phần xây dựng hình ảnh sản phẩm Nghệ An chuyên nghiệp, uy tín và từng bước vươn ra thị trường trong nước và quốc tế.

Các đại biểu thăm quan các gian hàng tại Chương trình kết nối giao thương giữa các nhà phân phối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh miền núi tỉnh Nghệ An

Miền núi tỉnh Nghệ An có địa bàn rộng lớn, điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng đặc thù, đa dạng văn hóa bản địa, là nơi tạo ra nhiều sản phẩm nông sản, sản phẩm đặc sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu mang đậm bản sắc của địa phương và đồng bào các dân tộc. Tuy nhiên, mặc dù có tiềm năng lớn nhưng việc tiêu thụ các sản phẩm này vẫn còn gặp nhiều khó khăn, do hạn chế về quy mô sản xuất, năng lực chế biến, bao bì, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc và đặc biệt là khả năng kết nối với thị trường, với hệ thống các nhà phân phối. Chương trình kết nối giao thương là diễn đàn trực tiếp để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất địa bàn khu vực miền núi được gặp gỡ, trao đổi và kết nối với các nhà phân phối, siêu thị, chuỗi bán lẻ, doanh nghiệp tiêu thụ. Đồng thời hỗ trợ giới thiệu sản phẩm, kết nối tiêu thụ hàng hóa, từng bước mở rộng thị trường nội địa và hướng tới xuất khẩu; tăng cường sự liên kết theo chuỗi giá trị giữa sản xuất - phân phối - tiêu dùng, hướng đến sự phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh cho các sản phẩm địa phương.

Các đại biểu cắt băng khai trương Phòng trưng bày giới thiệu quảng bá và bán sản phẩm

Việc khai trương Phòng trưng bày giới thiệu quảng bá và bán sản phẩm đi vào hoạt động nhằm tạo không gian trưng bày, quảng bá tập trung các sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của tỉnh; hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất trong việc giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm; kết nối trực tiếp giữa nhà sản xuất với người tiêu dùng, đối tác, nhà phân phối, góp phần thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Các sản phẩm tại Phòng trưng bày giới thiệu quảng bá và bán sản phẩm

Các đại biểu thăm quan tại Phòng trưng bày giới thiệu quảng bá và bán sản phẩm

Sở Công Thương cam kết sẽ luôn tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, hỗ trợ trong việc kết nối thị trường, phát triển thương hiệu, ứng dụng chuyển đổi số và nâng cao chất lượng sản phẩm của địa bàn miền núi để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn