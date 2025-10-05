Kẻ gian phá khóa đền thờ 72 chiến sĩ Xô Viết Nghệ Tĩnh, lấy trộm tài sản

Tối ngày 4/10/2025, ông Phạm Công Sử, Trưởng Phòng Văn hóa – Xã hội, xã Vân Tụ xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ trộm tài sản. Kẻ gian đã phá khóa cửa đền lấy đi 8 bình chữa cháy.

Theo đó, vào đêm 3/10, kẻ gian đã đột nhập vào khu vực Đền thờ 72 chiến sỹ Xô Viết (1930 -1931), phá khóa lấy đi 8 bình chữa cháy.

“Đến sáng ngày 4/10, khi bảo vệ có mặt tại đền thì phát hiện khóa cửa đền bị phá. Vào kiểm tra bên trong thì 8 bình chữa cháy để ở 4 góc đền, mỗi góc 2 bình đã không còn”, ông Nguyễn Như Hoàn, Phó Chủ tịch UBND Vân Tụ cho biết.

Đền thờ 72 chiến sỹ Xô Viết (1930 -1931) có diện tích gần 5ha. Là 1 trong 9 địa điểm thuộc quần thể Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt, ghi dấu Phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh. Nơi thực dân Pháp xử bắn 72 chiến sỹ cộng sản trong cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh (1930-1931) đã trở thành "địa chỉ đỏ", là niềm tự hào của người dân địa phương.

Hiện Công an xã Vân Tụ đang vào cuộc điều tra, truy tìm thủ phạm.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: vov.vn