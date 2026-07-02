Ít nhất 8 nhà sư thiệt mạng sau khi xe bán tải do bé trai 11 tuổi cầm lái lao vào đoàn hành hương

Ít nhất 8 nhà sư đã thiệt mạng và 18 người khác bị thương sau khi một chiếc xe bán tải do bé trai 11 tuổi điều khiển lao vào đoàn sư đang đi hành hương tại huyện Mueang, tỉnh Mukdahan (Thái Lan) vào trưa ngày 2/7.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h55 gần lối vào khu vực Huai Sing, thuộc làng Na Si Nuan. Theo truyền thông địa phương, đoàn sư xuất phát từ huyện Nam Khun, tỉnh Ubon Ratchathani và khi di chuyển đến khu vực gần chợ Na Si Nuan ở tỉnh Mukdahan thì gặp nạn.

Hiện trường sự việc



Ban đầu, 5 nhà sư tử vong ngay tại hiện trường. Ba người khác không qua khỏi sau khi được đưa đến Bệnh viện Mukdahan cấp cứu, nâng tổng số người thiệt mạng lên ít nhất 8. Ngoài ra, 18 nhà sư bị thương, trong đó 13 người bị thương nặng.

Nhà chức trách cho biết công tác điều tra vẫn đang được tiến hành nên số người thương vong có thể tiếp tục được cập nhật.

Trước khi xảy ra tai nạn, đoàn gồm 34 nhà sư đã dùng bữa tại chùa Wat Roi Phra Phutthabat Phu Manorom, sau đó tiếp tục hành trình đi bộ đến huyện Don Tan, tỉnh Mukdahan.

Cảnh sát xác định phương tiện gây tai nạn là một chiếc xe bán tải Isuzu do một bé trai khoảng 11 tuổi điều khiển. Theo thông tin ban đầu, em là trẻ có nhu cầu đặc biệt và đã tự ý lấy xe của cha để lái từ huyện Don Tan đến huyện Mueang.

Trong quá trình di chuyển, chiếc xe bất ngờ lao vào đoàn sư đang đi bộ trên đường, khiến nhiều người bị tông trúng và gây thương vong nghiêm trọng.

Hiện bé trai đã được đưa về đồn cảnh sát huyện Mueang để phục vụ công tác lấy lời khai. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Nguồn: Bangkok Post

Tác giả: Phạm Trang

Nguồn tin: phunumoi.net.vn