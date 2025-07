iPhone gập có màn hình lớn đến đâu?

Sau nhiều năm đồn đoán, chiếc điện thoại màn hình gập đầu tiên của Apple có thể đang tiến gần đến giai đoạn hoàn thiện. Thông tin rò rỉ mới từ Trung Quốc vừa hé lộ chi tiết quan trọng về kích thước màn hình của nguyên mẫu thiết bị.

Theo nguồn tin từ tài khoản Digital Chat Station trên mạng xã hội Weibo, nguyên mẫu của smartphone gập do Apple phát triển được trang bị màn hình chính 7,7 inch khi mở và màn hình phụ bên ngoài 5,5 inch. Mặc dù nhỏ hơn một chút so với thông tin con số 7,8 inch so với đồn đoán, đây vẫn là con số nằm trong phân khúc máy tính bảng cỡ nhỏ.

Để so sánh, Galaxy Z Fold7 mới ra mắt của Samsung có màn hình trong 8 inch và màn hình phụ 6,5 inch. Find N5 của Oppo thậm chí còn lớn hơn, với màn hình gập 8,12 inch. Như vậy, Apple có vẻ đang đi theo hướng ngược lại khi ưu tiên trải nghiệm thực tế thay vì theo đuổi kích thước màn hình to.

Lý do có thể nằm ở tỷ lệ màn hình. Theo các báo cáo, iPhone gập sẽ sử dụng tỷ lệ 4:3, tương đương iPad mini. Điều này cho thấy Apple có thể muốn mang đến trải nghiệm quen thuộc với người dùng iPad, thay vì tạo ra một thiết bị lai giữa điện thoại và máy tính bảng như cách Samsung hay Oppo đang thực hiện.

Digital Chat Station cũng cho biết nguyên mẫu iPhone gập đã được điều chỉnh nhẹ về thiết kế, trùng khớp với phân tích trước đó của chuyên gia Ming-Chi Kuo, người từng dự đoán thiết bị sẽ có độ dày khoảng 9-9,5 mm khi gập lại. Dù dày hơn Galaxy Z Fold7 (8,9 mm), đây vẫn là mức chấp nhận được với chiếc smartphone thế hệ đầu tiên.

Điều khiến iPhone gập trở nên khác biệt có thể nằm ở triết lý tiếp cận. Apple dường như đang trì hoãn việc ra mắt cho đến khi công ty có thể giải quyết hoàn toàn vấn đề nếp gấp trên màn hình. Đây là hạn chế phổ biến trên các thiết bị gập hiện nay. Dù chưa có xác nhận chính thức, nguồn tin cho rằng smartphone gập của Táo khuyết có thể ra mắt sớm nhất vào năm 2026.

Nếu thông tin rò rỉ trên là chính xác, iPhone gập có thể sẽ không phải là thiết bị gập lớn nhất nhưng có tiềm năng trở thành sản phẩm tinh chỉnh kỹ lưỡng nhất trong phân khúc.

Tác giả: Minh Hoàng

Nguồn tin: znews.vn