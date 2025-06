iOS 26 buộc trẻ em phải xin phụ huynh để nhắn tin đến số điện thoại mới

Đây là một trong những biện pháp an toàn mới của iOS 26 nhằm bảo vệ trẻ em, cùng với việc xếp hạng ứng dụng chi tiết hơn theo độ tuổi, sẽ được áp dụng cho các hệ điều hành iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26, watchOS 26, visionOS 26 và tvOS 26 vào mùa thu năm nay.

iOS 26 mang đến khả năng kiểm soát tốt hơn cho các phụ huynh

Tính năng mới mang tên Communication Limits (một phần của Child Accounts) cho phép phụ huynh quản lý các giao tiếp của con mình qua Tin nhắn, FaceTime, cuộc gọi và danh bạ iCloud. Khi trẻ em muốn liên hệ với một số điện thoại mới, chúng sẽ phải gửi yêu cầu cho phụ huynh, và phụ huynh có thể chấp thuận thông qua một băng ghi âm trong Tin nhắn. Các nhà phát triển cũng có thể tích hợp chức năng này vào ứng dụng của họ thông qua khuôn khổ PermissionKit của Apple.

Ngoài ra, Apple cũng sẽ cung cấp xếp hạng theo độ tuổi chi tiết hơn cho các ứng dụng, giúp cha mẹ dễ dàng quyết định ứng dụng nào là an toàn cho con mình. Đến cuối năm 2025, các ứng dụng sẽ được phân loại thành 5 danh mục, trong đó có 3 danh mục dành cho thanh thiếu niên: 13+, 16+ và 18+. Khi cha mẹ đặt giới hạn nội dung ứng dụng, những ứng dụng không phù hợp sẽ không xuất hiện trên App Store, mặc dù trẻ em vẫn có thể yêu cầu miễn trừ nếu tính năng Ask to Buy được bật.

Nỗ lực bảo vệ trẻ em của Apple

Apple đã áp dụng nhiều tính năng an toàn như bộ lọc nội dung web và hạn chế ứng dụng cho trẻ em dưới 13 tuổi, và giờ đây sẽ mở rộng các biện pháp bảo vệ tương tự cho thanh thiếu niên từ 13 đến 17 tuổi. Công ty cũng cho phép phụ huynh cung cấp phạm vi độ tuổi của trẻ mà không cần tiết lộ ngày sinh chính xác. Cuối cùng, công cụ Communication Safety sẽ được mở rộng để can thiệp khi phát hiện ảnh khỏa thân trong các cuộc gọi video FaceTime và sẽ làm mờ những hình ảnh này trong Album được chia sẻ.

Việc trẻ em nhắn tin với số điện thoại lạ là một vấn đề rất đáng lo ngại

Những thay đổi này của Apple diễn ra trong bối cảnh các luật xác minh độ tuổi mới được ban hành tại Texas, Utah và một số tiểu bang khác tại Mỹ. Trong khi Google đã phản đối dự luật của Utah, Meta và các nhà sản xuất ứng dụng khác lại kêu gọi ban hành luật yêu cầu sự chấp thuận của phụ huynh trước khi trẻ em tải xuống bất kỳ ứng dụng nào, thực tế chuyển giao trách nhiệm này cho Apple, Google và các bên liên quan khác.

Tác giả: CTV Kiến An

Nguồn tin: vov.vn