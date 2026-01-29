Internet vệ tinh bùng nổ, quỹ đạo Trái đất bước vào vùng rủi ro

Một nghiên cứu mới đây cho thấy Quỹ đạo Trái đất tầm thấp đang ở trạng thái báo động do sự gia tăng về số lượng vệ tinh internet từ các công ty như SpaceX, Amazon và OneWeb. Một trong những phát hiện đáng lo ngại nhất của nghiên cứu là chỉ số “Đồng hồ CRASH”, vốn dự đoán thời gian còn lại trước khi xảy ra một vụ va chạm lớn nếu các vệ tinh ngừng thực hiện các thao tác tránh va chạm.

Va chạm vệ tinh chỉ còn tính bằng ngày.

Theo báo cáo, vào năm 2018, thời gian an toàn này là 121 ngày, nhưng đến năm 2025, con số đã giảm xuống chỉ còn 2,8 ngày. Điều đó cho thấy sự ổn định của quỹ đạo hiện tại phụ thuộc vào các hệ thống tự động đang hoạt động để tránh va chạm.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng hiện tượng tiếp cận gần (khi 2 vệ tinh bay sát nhau trong phạm vi 1 km) xảy ra khoảng 22 giây một lần ở quỹ đạo LEO. Đặc biệt, các vệ tinh Starlink gặp phải các tình huống suýt va chạm này chỉ trong vài phút. Điều này tạo ra một tình huống căng thẳng khi các vệ tinh không còn là những vật thể thụ động mà phải liên tục điều chỉnh để tránh va chạm.

Quỹ đạo Trái Đất đang tiến sát ngưỡng bất ổn

Hơn nữa, nếu một vụ va chạm xảy ra, các mảnh vỡ sẽ tạo ra một vòng phản hồi nguy hiểm được gọi là Hội chứng Kessler, có thể dẫn đến việc mất kết nối GPS, hệ thống dự báo thời tiết và các mạng lưới liên lạc quan trọng. Tình huống này có thể tạo ra một trường mảnh vỡ dày đặc, ngăn cản khả năng phóng tên lửa và chấm dứt kỷ nguyên khám phá không gian.

Nghiên cứu trên là một lời cảnh tỉnh rõ ràng rằng “quản lý giao thông vũ trụ” không thể chỉ là một khái niệm trừu tượng. Cần có các quy định quốc tế khẩn cấp để hạn chế tình trạng quá tải trong các làn đường quỹ đạo và thực thi các giao thức nghiêm ngặt nhằm tránh va chạm. Nếu không, không gian sẽ tiếp tục hoạt động như một ngã tư đông đúc không có đèn giao thông, và việc va chạm chỉ còn là vấn đề thời gian.

Tác giả: CTV Kiến An

Nguồn tin: vov.vn