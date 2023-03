Hy hữu thủ môn ghi bàn từ khung thành, có thể lập kỷ lục bàn thắng xa nhất lịch sử

Khoảnh khắc thủ môn Leandro Requena sút bóng. Ảnh: CNN

Tạo nên chiến thắng 3-0 giữa đội Cobresal và đội Colo-Colo ở giải bóng đá hàng đầu Chile

ở phút thứ 77, Requena vốn chỉ thực hiện một cú phát bóng bổng khá vô thưởng vô phạt.

Tuy nhiên, khi thủ môn Brayan Cortés của Colo-Colo ở ngoài vòng cấm, bóng đã dội qua đầu anh và đi thẳng vào khung thành.

Quá bối rối, Cortés đã vấp ngã trong lúc vô vọng đuổi theo quả bóng đang lấn qua qua vạch vôi của khung thành. (Xem video dưới đây. Nguồn: TNT Sports Chile)

Theo trang TNT Sports Chile, bàn thắng này được ghi từ khoảng cách 101 mét. Và nếu được Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận, nó sẽ phá kỷ lục về bàn thắng ở cự ly xa nhất trong lịch sử.

Kỷ lục hiện tại là 96,01 mét, do cầu thủ Tom King thiết lập vào năm 2021 trong trận đấu giữa Newport County và Cheltenham Town ở giải Ngoại hạng Anh.

Người quản lý câu lạc bộ Cobresal là Juan Silva đã quyết định đăng ký kỷ lục Guinness đối với bàn thắng của thủ môn Leandro Requena.

“Chúng tôi đang chờ đợi xác minh khoảng cách thực sự là bao nhiêu. Liên đoàn bóng đá Chile đã yêu cầu đo đạc lại sân bóng, với chiều dài hơn 150 mét một chút”, người vừa thực hiện cú sút xa tung lưới đội bạn cho biết.

Requena cho rằng độ cao 2.400 mét so với mực nước biển của sân vận động có thể đã góp phần vào bàn thắng gây chú ý của anh.

Requena kể lại về giây phút có thể đi vào lịch sử đó: “Tôi muốn thực hiện một cú đá nhanh như vẫn thường tập luyện để cố gắng khiến đối thủ mất cảnh giác và nó xảy ra mạnh hơn bình thường một chút. Điều đầu tiên tôi làm ngay khi bóng rời chân là ôm đầu chờ đợi vì có hai cầu thủ ở vị trí thuận tiện để phản công và tôi nhận ra bóng đã bay đi rất lâu. Lúc quả bóng nảy lên gây khó khăn cho Cortés và vượt khỏi tầm kiểm soát của anh ấy, tôi nghĩ bóng có thể bay vào lưới”.

Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới hiện chưa phản hồi yêu cầu bình luận của CNN về bàn thắng trên.

Tác giả: Hoàng Trang

Nguồn tin: baotintuc.vn