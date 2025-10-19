Hung thủ giết người bị bắt sau hàng chục năm thay tên đổi họ

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Hồ Tuấn Vũ (sinh năm 1975, trú tại phường Bạch Mai, Hà Nội) về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là Trương Minh Anh (sinh năm 1969), trú tại phường Bạch Mai, Hà Nội.

Theo cáo trạng truy tố, khoảng 23h ngày 20-8-1992, Hồ Tuấn Vũ cùng bạn là anh Nguyễn Tiến Hà (sinh năm 1975, trú tại Hà Nội) gặp anh Trương Minh Anh và bạn là anh Nguyễn Xuân Hùng (sinh năm 1975, trú tại phường Bạch Mai, Hà Nội) cùng một số người khác đứng chơi ở khu vực đầu ngõ khu tập thể Quỳnh Lôi.

Ảnh: Minh họa

Khi Vũ và anh Hà đi qua chỗ anh Minh Anh và anh Hùng thì nghe thấy anh Minh Anh nói “thằng què giò”. Vũ nghĩ là anh Minh Anh nói mình nên chửi lại. Sau đó, hai bên xô xát, chửi nhau.

Vũ về nhà lấy một con dao bằng kim loại, rồi quay lại dọa anh Minh Anh khiến anh này bỏ chạy. Khoảng 9h15 ngày 21-8-1992, anh Minh Anh từ nhà đi ra nhà máy nước C3 thuộc phường Bạch Mai thì gặp Vũ. Hai bên thách thức nhau.

Vũ lấy một con dao kim loại, chuôi gỗ, sắc nhọn đuổi và đâm anh Minh Anh nhưng không trúng. Lúc này, anh Lê Xuân Thụ (sinh năm 1960, trú tại phường Bạch Mai, Hà Nội) đang ngồi trong quán nước chạy ra ôm giữ Vũ lại và bảo anh Minh Anh chạy đi.

Tuy nhiên, anh này không bỏ chạy mà lấy đòn gánh của người bán bánh cuốn gần đó vụt Vũ nhưng không trúng. Trong khi đó, bị can Vũ nhanh chóng vùng thoát khỏi tay anh Thụ và cầm dao đâm nhiều nhát vào ngực, bụng anh Minh Anh.

Anh Minh Anh tiếp tục cầm đòn gánh đuổi đánh Vũ một đoạn thì bị đối phương giằng lấy đòn gánh vụt vào đầu làm nạn nhân gục xuống. Sau đó, người dân đưa anh Minh Anh đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Giám định giám định pháp y kết luận, nạn nhân bị vết thương ngực thấu tim, phổi làm mất máu nhiều gây tử vong.

Còn Hồ Tuấn Vũ, sau khi đánh anh Minh Anh đã bỏ chạy tới khu vực phố Bạch Mai thì ném bỏ con dao, rồi bỏ trốn và lấy tên là Nguyễn Thanh Vũ, sinh sống tại Khu đô thị Vạn Phúc, phường Hiệp Bình, TP. HCM.

Ngày 21-8-1992, cơ quan công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Tuấn Vũ về tội “Giết người”. Do Vũ bỏ trốn nên cơ quan công an đã ra lệnh truy nã.

Ngày 14-4-2025, Vũ bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM bắt tạm giam để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hành vi tước đoạt mạng sống người khác trong quá khứ của Vũ đã được phục hồi điều tra.

Tác giả: Minh Long

Nguồn tin: anninhthudo.vn