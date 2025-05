Hung thủ giết người cố thủ trong nhà tìm cách tự tử khi bị vây ráp

Ngày 28/5, Công an tỉnh Long An đang tạm giữ Hồ Văn Đức (SN 1964, ngụ ấp Bình Cang 1, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa) để điều tra xử lý về hành vi giết người.

Cũng trong ngày, Đại tá Phạm Thanh Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An đã trao thư khen và 20 triệu đồng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong điều tra bắt nhanh đối tượng.

Đại tá Phạm Thanh Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao thư khen và 20 triệu đồng cho các tập thể.

Trước đó, sau chầu nhậu từ tối 27/5 đến khoảng 0h5’ ngày 28/5, giữa Đức và anh Nguyễn Ngọc Ly (SN 1979, anh vợ Đức, sống cách nhà Đức khoảng 30m) nảy sinh mâu thuẫn. Đức dùng hung khí tấn công khiến anh Ly tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Đức kéo thi thể anh Ly ra khỏi nhà sau đó chốt cửa lại cùng cùng con trai là Hồ N.T.T. (SN 2014) cố thủ.

Công an xã Bình Thạnh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng CSCĐ Công an tỉnh Long An phong tỏa hiện trường kêu gọi Đức ra đầu thú, tuy nhiên Đức vẫn ngoan cố cầm hung khí cố thủ bên trong.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.

Nhiều giờ trôi qua, không thuyết phục được Đức, các tổ công tác thống nhất phương án ném hơi cay vào trong nhà Đức, sau đó xông vào khống chế. Các tổ công tác tiếp cận đạp tung cửa khống chế Đức và giải cứu cháu T. ra ngoài an toàn. Thời điểm các tổ công tác xông vào Đức đang thực hiện hành vi treo cổ tự tử nhưng chưa thành.

Trong buổi khen thưởng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An biểu dương thành tích đấu tranh tội phạm của các đơn vị phối hợp, bắt nhanh đối tượng giết người, không gây phương hại cho cháu bé. Sự phối hợp, hợp đồng tác chiến của các tổ công tác nhanh, gọn lẹ, không để đối tượng kịp trở tay phần nào giảm thiểu mức độ thiệt hại về người trong vụ án.

Tác giả: M.Đức

Nguồn tin: cand.com.vn