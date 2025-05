Hứa hẹn thu nhập 700 USD/tháng, thực tế chỉ 200.000 đ/ngày

Đồng thời, Công an tỉnh Tây Ninh áp dụng hình phạt bổ sung trục xuất các đối tượng vi phạm ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Theo đó, Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp Công an cửa khẩu Cảng Hàng không sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh trục xuất 6 công dân nước ngoài (1 Ấn Độ, 5 Bangladesh) do vi phạm pháp luật trong thời gian cư trú tại Việt Nam.

Cán bộ Công an lấy lời khai các đối tượng.

Trước đó, qua công tác tuần tra, Công an xã Đôn Thuận, thị xã Trảng Bàng phát hiện 8 người nước ngoài (7 Bangladesh và 1 Ấn Độ) đang tạm trú tại căn nhà bỏ trống nên đã phối hợp cùng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh kiểm tra phát hiện 8 người nước ngoài này đều sử dụng chứng nhận tạm trú quá thời hạn và khai nhận nhập cảnh vào Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất bằng thị thực điện tử với mục đích du lịch; thời gian từ ngày 10/4/2024 đến ngày 5/7/2024.

Trước khi sang Việt Nam, các đối tượng được một người môi giới ở trong nước giới thiệu và thu từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng/người để hợp thức hóa giấy tờ sang Việt Nam, hứa hẹn công việc 700 USD/tháng. Sau khi nhập cảnh Việt Nam, các đối tượng được giới thiệu làm việc ở nhiều nơi tại các xưởng may, xưởng gỗ… ở TP Hồ Chí Minh, Bình Dương với mức lương chỉ 200.000 đồng/ngày.

Đến cuối tháng 2/2025, các đối tượng được người môi giới đưa lên Tây Ninh làm việc ở một công trình xây dựng thì bị Công an kiểm tra phát hiện. Quá trình làm việc, có 1 người đã bỏ trốn và 1 người đang điều trị bệnh tại bệnh viện.

Tác giả: T.N

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân