Họp khẩn sau clip của chủ tịch tỉnh Bình Định quay xe chở dăm gỗ rơi vãi

Sáng 21-7, ông Trần Thanh Dũng - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) kiêm Phó trưởng Ban thường trực Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Bình Định – cho biết ngày 20-7, Ban ATGT tỉnh đã tổ chức cuộc họp khẩn để bàn giải pháp xử lý về việc các phương tiện vận chuyển dăm gỗ để rơi vãi trên đường.

Đoạn clip Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn quay lại một chiếc xe chở dăm gỗ để hàng rơi vãi trên đường

Tại cuộc họp, trung tá Phan Đình Điểm - Đội trưởng Đội CSGT, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định - cho biết trong chiều 19-7, đơn vị đã kiểm tra, xử lý xe chở vật liệu để rơi vãi trên đường tại tuyến Quốc lộ (QL) 19 qua địa bàn.

"Trong 8 phương tiện chở dăm gỗ bị xử lý thì có đến 6 phương tiện mang logo Hào Hưng; còn xe mang logo Quí Phước thấy CSGT thì tấp vào lề, né tránh. Chúng tôi kiến nghị lập chốt kiểm tra 24/24 giờ để xem xe vi phạm né tránh, đối phó kiểu gì!?", trung tá Điểm nói.

Giải thích về vụ việc trên, lãnh đạo Công ty TNHH TM Quí Phước (sở hữu đoàn xe tải hàng chục chiếc mang logo Quí Phước) cho biết thời gian qua, đơn vị thường xuyên yêu cầu tài xế kiểm tra, che chắn thùng xe kỹ lưỡng cũng như cho làm sạch thùng hàng sau mỗi lần xuất hàng, tránh để hàng hóa còn vương vãi trên thùng xe rồi rơi vãi trên đường. Nếu không sẽ xử lý tài xế.

Không đồng tình với giải thích trên của lãnh đạo Công ty TNHH TM Quí Phước, thượng tá Võ Văn Chín - Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định – nói rằng tài xế muốn chở nhiều để kiếm thêm tiền nên công ty cần phải có trách nhiệm kiểm tra, quản lý hàng hóa, phương tiện của mình.

Ảnh cắt từ đoạn clip Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn quay lại một chiếc xe chở dăm gỗ để hàng rơi vãi trên đường

"Không thể để tài xế "muốn làm gì thì làm". Trách nhiệm của công ty là phải quán xuyến các phương tiện của mình từ đầu đến cuối, vi phạm thì phải chịu trách nhiệm. Các phương tiện chở bằng thùng, phủ bạt kín, không rơi vãi, đảm bảo tải trọng thì tôi cam kết không có CSGT nào xử lý cả. Còn đối với các đơn vị vi phạm 4 - 5 lần, tôi sẽ đề nghị lãnh đạo Công an tỉnh kiến nghị với Sở GTVT xem xét rút giấy phép kinh doanh", thượng tá Chín nhấn mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Trần Thanh Dũng cho biết thời gian qua Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định rất quan tâm đến tình hình hoạt động vận tải trên địa bàn, thường xuyên và quyết liệt chỉ đạo xử lý phương tiện vi phạm gây mất ATGT. Sắp tới, tỉnh sẽ tổ chức hội nghị nhằm quán triệt xử lý xe quá tải, lập lại trật tự ATGT trên địa bàn.

Theo ông Dũng, trên nhiều tuyến đường, đặc biệt là QL 19 hướng từ cảng Quy Nhơn đi cầu Bà Di (huyện Tuy Phước), dăm gỗ từ thùng xe container, xe tải rơi xuống mặt đường rất nhiều. Tình trạng này không những ảnh hưởng xấu đến môi trường, mỹ quan, mà còn tác động trực tiếp đến người tham gia giao thông, bởi tuyến đường này là cửa ngõ ra vào TP Quy Nhơn.

Xe chở dăm gỗ mang logo Hào Hưng bị CSGT Bình Định yêu cầu dừng lại để kiểm tra. Ảnh: Đạt Nguyễn

"Tôi đề nghị Thanh tra Sở GTVT cần có các chuyên đề phối hợp với lực lượng công an thường xuyên kiểm tra, xử lý các phương tiện để rơi vãi trên đường. Nơi nhận và xuất hàng phải kiểm tra giúp đối với các phương tiện vào ra để nhận hàng hóa. Phương tiện nào còn hàng hóa vương vãi trên thùng, không đảm bảo vệ sinh thì giữ lại, không cho di chuyển ra đường", ông Dũng nói.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Thanh Dũng cho biết cuộc họp nói trên được tổ chức ngay sau khi ông nhận được đoạn clip do Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn ghi hình ảnh một chiếc xe tải chở dăm gỗ rơi vãi trên đường trong một lần đi công tác ở địa phương. Qua đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu các lực lượng chức năng cần có biện pháp xử lý tình trạng này.

Xe chở dăm gỗ mang logo Quí Phước bị CSGT Bình Định yêu cầu dừng lại để kiểm tra. Ảnh: Đạt Nguyễn.

