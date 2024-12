Hơn 6.600 người nộp tiền nợ thuế sau khi bị thông báo tạm hoãn xuất cảnh

ổng cục Thuế cho biết, trong năm 2024 toàn ngành thuế thu nợ được 61.227 tỷ đồng, tăng 33,2% so với 2023. Tỷ lệ tổng tiền thuế nợ trên tổng thu ngân sách nhà nước năm 2024 là 11,3%, trong đó tỷ lệ tiền thuế nợ có khả năng thu trên tổng thu năm 2024 là 7,8%.

Cơ quan thuế các cấp đã ban hành 58.687 lượt thông báo tạm hoãn xuất cảnh với tổng số tiền thuế nợ là 80.512 tỷ đồng, qua đó đã thu được 4.289 tỷ đồng của 6.648 người nộp thuế.

Về công tác hoàn thuế, đến 16/12/2024 đã ban hành 18.402 quyết định hoàn thuế VAT với số tiền hoàn là 141.513 tỷ, bằng 83% dự toán, tăng 4% so với cùng kỳ.

(Ảnh minh họa)

Cũng theo Tổng cục Thuế, cơ quan thuế đã thực hiện 62.932 cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế; kiểm tra 525.792 lượt hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Tổng số tiền kiến nghị xử lý là 62.726 tỷ đồng (trong đó tăng thu là 16.463 tỷ; giảm khấu trừ 2.675 tỷ; giảm lỗ 43.587 tỷ), bằng 102% cùng kỳ. Bình quân tăng thu 2,47 tỷ/cuộc thanh tra và 201,7 triệu/cuộc kiểm tra.

Trong năm 2024 cơ quan thuế đã thu thuế thương mại điện tử khoảng 116 nghìn tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2023. Đã có 120 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký, khai thuế và nộp thuế qua Cổng Thông tin điện tử với số thuế đã khai, nộp trực tiếp qua cổng là 8.687 tỷ đồng, bằng 126% số thu cùng kỳ năm 2023, đạt 174% dự toán.

Đáng chú ý, ngành thuế đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để thực hiện tốt công tác quản lý thuế, đóng góp rất lớn cho công tác thu ngân sách. Đặc biệt, triển khai Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư (đến nay tỷ lệ chuẩn hóa dữ liệu MST cá nhân đạt tỷ lệ khớp đúng 94,6% và tích hợp với hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với trên 10,5 triệu lượt truy cập), Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an (C.06) đã giúp cho ngành thuế xây dựng cơ sở dữ liệu lớn, thu thuế thương mại điện tử tăng đột biến (20%).

Bên cạnh đó, ngành Thuế đã phối hợp chặt chẽ với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03); Cục An ninh kinh tế (A04); Công an TP Hà Nội và Công an một số tỉnh, thành phố phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm về thuế (chuyển hồ sơ kiến nghị khởi tố 88 hồ sơ và cũng nhận được 4.416 yêu cầu cung cấp hồ sơ từ cơ quan công an), triệt phá các đường dây buôn bán hóa đơn (như Hà Nội, Hòa Bình, Thái Bình, Hà Nam, Phú Thọ,…); trốn thuế hoạt động thương mại điện tử (Vụ án Đỗ Mạnh Cường có hành vi kinh doanh trên sàn thương mại điện tử Shopee, Tiki, Lazada với doanh thu hơn 160 tỷ đồng nhưng không kê khai, nộp thuế…) qua đó góp phần tăng tính răn đe đồng thời đóng góp rất lớn cho thu ngân sách.

Tác giả: An Nhiên

Nguồn tin: taichinhdoanhnghiep.net.vn