Shipper tự mở cửa phòng trọ của cô gái, ném 1 thứ vào trong: Sự thật mối quan hệ của cả 2

Những tình huống giao, nhận hàng tưởng chừng rất đời thường, nhưng chỉ cần thêm một chút “gia vị”, lập tức có thể trở thành nội dung triệu view trên mạng xã hội.

Mới đây, một đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc shipper giao hàng theo cách không giống ai đã khiến cộng đồng mạng vừa bất ngờ vừa thích thú. Điều đáng nói, cái kết phía sau câu chuyện còn khiến nhiều người phải bật cười vì quá… hợp lý.

Theo đó, trên mạng xã hội TikTok, một clip do chính nữ khách hàng quay quay lại vằng đăng tải thu hút hơn 2 triệu lượt xem. Theo nội dung trong clip, thời điểm này người phụ nữ đang ngủ thì shipper gõ cửa phòng trọ và gọi lớn: “Lấy hàng chị ơi”.

Màn giao hàng không thể độc lạ hơn. Nguồn: Hiền Đặng268

Cánh cửa ban đầu chỉ hé mở, sau đó được đẩy rộng hơn. Nam shipper đứng bên ngoài đọc to: “Đơn hàng 118 nghìn nè”. Từ bên trong, nữ khách hàng chỉ kịp đưa tay ra nhận.

Không có màn trao tay nhẹ nhàng thường thấy, nam shipper ném một cái “bộp” vào tận tay, kèm theo câu nói gọn lỏn: “Chuyển khoản nha”, rồi đóng cửa và rời đi ngay sau đó.

Clip 11 giây này nhanh chóng thu hút nhiều sự quan tâm, nữ khách hàng này còn ghi caption: “Chọi (ném) phát tỉnh ngủ luôn”.

Nam shipper gõ tận cửa phòng trọ để giao hàng.

Phía dưới bài đăng, nhiều người nhanh chóng để lại bình luận cho rằng hẳn đây phải là shipper ruột và thân thiết lắm mới có được phong cách giao - nhận hàng như trên hình.

Tuy nhiên, một bộ phận khác lại đặt nghi vấn, clip được quay từ đầu, góc máy sẵn sàng như vậy liệu có phải là một tình huống dàn dựng nhằm tạo nội dung đăng mạng xã hội?

Một tài khoản bình luận: “Diễn chứ sao quay được từ lúc mở hé cửa như vậy. Với bình thường mà ném đồ kiểu này chắc nhận 1 sao rồi”.

Trước những suy đoán ngày càng nhiều, chủ nhân đoạn clip đã nhanh chóng lên tiếng làm rõ, khép lại mọi “thuyết âm mưu” từ cư dân mạng. Theo đó, mối quan hệ giữa shipper và khách hàng không phải người lạ, cũng chẳng phải khách quen, mà là… vợ chồng.

Nói chuyện nhỏ nhẹ nhưng có pha "ném" đồ vào khách hàng, khiến nhiều người nghi vấn về mối quan hệ thực sự của cả hai.

“Không phải diễn. Chồng tui đó, ngày vòng về giao hàng cho vợ vài lần quăng vậy cho lẹ”, cô chia sẻ.

Chi tiết này khiến dân mạng lập tức “quay xe”. Hóa ra, vừa là “khách hàng thân thiết” vì ngày nào cũng nhận hàng, lại vừa là người một nhà nên cách giao - nhận hàng có phần “bá đạo” như vậy cũng trở nên hoàn toàn dễ hiểu.

Bởi thế, vị khách hàng này cũng rất vui vẻ nhận hàng và cho 5 sao liền. Và chị vợ cũng vui vẻ với điều này, bởi đó chỉ là đùa vui, hai vợ chồng giỡn với nhau. “Dễ gì mà cho 1 sao được, shipper ngàn sao của tui đó”, người vợ chia sẻ.

Chưa dừng lại ở đó, khi được hỏi có nhớ chuyển khoản cho chồng hay không, câu trả lời của cô tiếp tục khiến dân mạng bật cười: “Chị phải trả chứ tiền ổng chị cầm hết rồi, ổng làm gì có tiền mà bù”.

Trên thực tế, những câu chuyện “chồng làm shipper giao hàng cho vợ” không phải hiếm. Từ đó, nhiều tình huống dở khóc dở cười cũng liên tục được chia sẻ trên mạng xã hội.

Bên dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng kể câu chuyện tương tự:

- “Nhà tui cũng vậy nha, ảnh làm shipper thế là tôi chả phải đi nhận hàng bao giờ”

- “Còn tui chắc chẳng giống ai, từ anh shipper rồi thành người yêu và giờ là chồng luôn. Thế là khỏi phải trả tiền hàng (cười)”

- “Vợ chồng tôi cũng hay giỡn với nhau như vậy đó”

- "Nhà tui thì anh hai tui là shipper, còn mẹ tui vẫn hay chửi tui mỗi khi tui mua hàng nhiều"

Tác giả: Trần Hà.

