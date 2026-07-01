Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp

Cùng chủ trì Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo sơ kết Nguyễn Duy Ngọc.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội và kết nối trực tuyến tới 3.651 điểm cầu tại các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, trụ sở các tỉnh, thành phố, trụ sở xã, phường, đặc khu trên toàn quốc với tổng số 557.099 đại biểu tham dự.

Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An, tham dự hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4; Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Trọng Hải – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nghệ An

Bộ máy hành chính các cấp được tinh gọn; tầng nấc trung gian được giảm bớt

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc – Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trình bày Báo cáo tóm tắt sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Nghệ An

Sau một năm triển khai, việc sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền 3 cấp đã đạt những kết quả bước đầu quan trọng. Bộ máy hành chính các cấp được tinh gọn; tầng nấc trung gian được giảm bớt; chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan từng bước được hoàn thiện; cơ chế phân cấp, phân quyền được đẩy mạnh. Đây chính là cơ sở khẳng định chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng chính quyền 3 cấp phù hợp với yêu cầu phát triển, tạo nền tảng đổi mới quản trị quốc gia và quản trị địa phương theo hướng hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.

Ở Trung ương, cơ cấu tổ chức Chính phủ được sắp xếp từ 22 Bộ, cơ quan ngang bộ xuống còn 17 Bộ, cơ quan ngang bộ; số cơ quan thuộc Chính phủ giảm từ 8 xuống còn 5. Các tổ chức bên trong Bộ, cơ quan ngang bộ được rà soát, giảm mạnh số lượng cục, vụ, chi cục và tổ chức tương đương; đồng thời chấm dứt mô hình tổng cục.

Ở địa phương, cả nước hiện có 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh gồm 28 tỉnh, 6 thành phố; 3.321 đơn vị hành chính cấp xã gồm 2.621 xã, 687 phường và 13 đặc khu; đồng thời kết thúc hoạt động của 696 cấp huyện.

Hệ thống cơ quan chuyên môn thuộc UBND các cấp cũng được sắp xếp lại với 467 cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và 10.066 phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã. Hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập tiếp tục được cơ cấu lại. Đến tháng 9/2025, cả nước còn 42.989 đơn vị, giảm 5.453 đơn vị so với năm 2021, tương đương giảm 11,26%.

Cùng với sắp xếp tổ chức, việc bố trí, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức được triển khai nhằm bảo đảm bộ máy mới hoạt động liên tục, không làm gián đoạn việc phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tính đến ngày 08/6/2026, tổng số cán bộ, công chức có mặt tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ là hơn 93.000 người; tại các địa phương là hơn 215.000 người.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật gắn với yêu cầu phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền. Tính đến 31/8/2025, đã có 181 văn bản quy phạm pháp luật được ban hành để thực hiện phân cấp, phân quyền; qua đó, 1.377 nhiệm vụ đã được phân cấp, phân quyền; trong đó 949 nhiệm vụ được chuyển giao cho chính quyền địa phương, chiếm 68,92% tổng số nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền. Sau khi kiện toàn Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, quá trình phân cấp tiếp tục được đẩy mạnh. Tính chung đến nay, số nhiệm vụ được phân cấp cho chính quyền địa phương đạt khoảng 1.453 nhiệm vụ, chiếm khoảng 71,5% nhiệm vụ phân cấp, phân quyền từ Trung ương cho địa phương.

Điểm nổi bật là vai trò của chính quyền cấp xã đã có sự thay đổi căn bản. Cấp xã hiện đang thực hiện ít nhất 938 nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền từ Trung ương (gồm 859 nhiệm vụ được phân định từ cấp huyện và 79 nhiệm vụ được phân cấp trực tiếp từ Trung ương), đồng thời tiếp nhận trung bình khoảng 140 nhiệm vụ phân cấp từ cấp tỉnh.

Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và đẩy mạnh phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính. Từ tháng 4/2026 đến nay, đã cắt giảm, đơn giản hóa 3.466 thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; qua đó giảm 53% thời gian, 54,6% chi phí tuân thủ, tiết kiệm khoảng 23 nghìn tỷ đồng mỗi năm cho xã hội. Cổng Dịch vụ công quốc gia đã công khai 5.816 thủ tục, kết nối 151 hệ thống thông tin dữ liệu và liên thông với 34/34 hệ thống giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh.

Từ ngày 01/7/2025 đến nay, các địa phương tiếp nhận hơn 42,5 triệu hồ sơ, trong đó hơn 39 triệu hồ sơ trực tuyến, đạt tỉ lệ 91,74%; tỉ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt trên 95%; tỉ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết gần 95%. Hơn 16,5 triệu hồ sơ đã được tái sử dụng dữ liệu số hóa, góp phần rút ngắn thời gian xử lý, giảm chi phí và tăng tính minh bạch…

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình vận hành mô hình mới cũng đặt ra một số vấn đề cần tiếp tục tháo gỡ. Hệ thống thể chế chưa hoàn toàn đồng bộ; việc phân cấp, phân quyền ở một số lĩnh vực chưa gắn đầy đủ với nguồn lực bảo đảm thực hiện. Năng lực thực thi của cấp xã chưa đồng đều, một số nơi còn thiếu nhân lực chuyên sâu trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, tài chính, tư pháp. Việc xử lý, khai thác tài sản công dôi dư còn chậm; hạ tầng công nghệ, dữ liệu dùng chung và phần mềm chuyên ngành ở một số nơi chưa đồng bộ... Những khó khăn này xuất phát cả từ nguyên nhân khách quan và chủ quan. Mô hình mới có phạm vi tác động lớn, triển khai trong thời gian ngắn, nhiều vấn đề chưa có tiền lệ. Trong khi đó, công tác dự báo về nhu cầu nhân lực, tài chính, hạ tầng ở một số nơi chưa thật sát với thực tế…

Tại hội nghị, lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương đã tham luận về kết quả đạt được và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, từ đó đề ra giải pháp tiếp tục hoàn thiện mô hình trong thời gian tới.

Hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế vận hành chính quyền địa phương các cấp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là hoàn toàn đúng đắn, cần thiết, phù hợp với xu thế phát triển của đất nước. Nhiệm vụ tiếp theo là chuyển trọng tâm sang nâng cao chất lượng vận hành, năng lực phục vụ và năng lực lãnh đạo, phát triển bộ máy mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã khái quát những kết quả đã được trong 01 năm vừa qua, đồng thời thẳn thắng chỉ rõ những hạn chế, tồn tại trong quá trình thực hiện chính quyền 3 cấp.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà các cơ quan Đảng, cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các Bộ, ngành, địa phương cùng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên cả nước đã đạt được. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, những kết quả này là minh chứng cho tinh thần quyết tâm cao, ý chí, trách nhiệm và sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương, góp phần phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện đồng bộ thể chế và pháp luật, tổ chức bộ máy và phương thức vận hành. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện đồng bộ pháp luật trên tất cả các lĩnh vực, các văn bản hướng dẫn thi hành đảm bảo tính thống nhất, rõ ràng, minh bạch, thuận lợi cho tổ chức thực hiện.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị - xã hội. Cấp ủy lãnh đạo bằng định hướng, chiến lược, bằng cơ chế, bằng công tác cán bộ và kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả, để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng nhưng không làm thay, không buông lỏng, không can thiệp vào công việc không cần thiết thuộc chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Đồng thời, hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế vận hành chính quyền địa phương các cấp. Cấp tỉnh tập trung vai trò chiến lược, quy hoạch, điều phối, phân bổ nguồn lực, tổ chức không gian phát triển, kiểm tra, giám sát và liên kết vùng. Cấp xã hành động tổ chức thực hiện ở tuyến đầu, quản trị công, tiếp nhận, xử lý và phản hồi kịp thời nhu cầu của người dân, doanh nghiệp; đồng thời phát hiện sớm các vấn đề về an sinh, trật tự, đất đai, xây dựng, môi trường, các tình huống rủi ro phát sinh tại địa bàn.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực và kiểm soát quyền lực, đây là điều kiện rất quan trọng. Phân cấp, phân quyền thực chất là quá trình chuyển giao thẩm quyền, nhiệm vụ và quyền lực từ cấp trên xuống cho cấp dưới hoặc chính quyền địa phương, để cấp địa phương có đủ thẩm quyền, nhân lực, kinh phí, công cụ quản lý để thực hiện.

Bên cạnh đó, phải xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng được yêu cầu của mô hình tổ chức, đây là khâu then chốt của then chốt, rất quan trọng. Khẩn trương hoàn thiện vị trí việc làm, đánh giá năng lực, sở trường, trách nhiệm của cán bộ để bố trí đúng người, đúng việc. Tăng cường cán bộ có năng lực đi cơ sở, nhất là những cơ sở đang cần, các Sở, ngành liên quan đầu tư tài chính, đầu tư thông tin, thanh tra, kiểm soát, giáo dục, y tế và quản lý công nghệ. Xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở, đặc biệt là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở cấp xã, phường hiện nay.

Nâng cao chất lượng, đẩy mạnh chuyển đổi số. Phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội. Có cơ chế tiếp nhận, tổng hợp và phản hồi đầy đủ ý kiến của người dân, doanh nghiệp về chất lượng và hiệu quả của mô hình mới. Đây là một kênh giám sát xã hội quan trọng đối với hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương, tăng cường đồng thuận xã hội.

Xử lý hiệu quả tài sản công, trụ sở và hồ sơ, tài liệu sau sắp xếp, đây là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài; khẩn trương hoàn thiện phương án xử lý cơ sở nhà đất tài sản công dư thừa. Tài sản đang sử dụng được phải tận dụng, thu hồi cơ quan, tài sản không có nhu cầu cần chuyển đổi công năng, điều chuyển hoặc xử lý minh bạch, đúng quy định, ưu tiên phù hợp với các lĩnh vực y tế, văn hóa, thể thao, an sinh xã hội và các khu công cộng khác.

Linh hoạt, mạnh mẽ công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức cấp ủy Đảng. Tăng cường quản lý từ cơ sở, kiểm tra trực tiếp và giám sát dựa trên dữ liệu, phát hiện sớm, xử lý sớm những vấn đề, không để hình thành các sai phạm, khuyết điểm thành những lỗi lớn. Xây dựng bộ chỉ số theo dõi và vận hành mô hình mới, bao gồm thời gian xử lý thủ tục hành chính, tỷ lệ hồ sơ đúng hạn, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp, số lượng vụ việc phát sinh được phát hiện sớm và xử lý sớm…

Xây dựng cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung khi đã làm đúng thẩm quyền, đúng quy trình, công khai, minh bạch, có căn cứ chuyên môn và không vụ lợi.

Đối với các văn bản hiện hành của các cơ quan, cần khẩn trương rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ với nguyên tắc: Một việc là một cơ quan chủ trì, một đầu mối chịu trách nhiệm chính, có một nguồn dữ liệu dùng chung, một quy trình thống nhất với nhau, đồng thời có cơ chế kiểm tra giám sát và quy trách nhiệm rõ ràng.

Tập trung hoàn thiện phương án quy định trách nhiệm, xử lý dứt điểm các quy định chồng chéo, mâu thuẫn hoặc chưa đồng bộ, bảo đảm tính kế thừa và tính liên tục, không để khoảng trống trong quản lý nhà nước, nhất là những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, quyền lợi của người dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các cơ quan có liên quan khẩn trương nghiên cứu tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, hoàn thiện báo cáo; quy định rõ nhiệm vụ, rõ nội dung, rõ cơ quan chủ trì, rõ cơ quan phối hợp, rõ thời gian hoàn thành và rõ trách nhiệm. Đồng thời, dựa vào chỉ số đánh giá kết quả, có cơ chế theo dõi tiến độ, có chế độ báo cáo định kỳ để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh.

Đối với những việc thuộc thẩm quyền của Trung ương thì liên tiếp ban hành các quyết định kịp thời. Những việc thuộc trách nhiệm của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương thì thực hiện ngay, không được ách tắc, không được kéo dài, không được để cơ sở chờ đợi. Những công việc thuộc thẩm quyền của cấp xã thì hướng dẫn kịp thời và hoàn thành, không để cơ sở phải chờ đợi hướng dẫn, tăng trách nhiệm cho tổ chức thực hiện các công việc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: Tổ chức mới phải có hiệu quả mới, mô hình mới, cơ chế vận hành mới, con người mới để song hành với trách nhiệm mới. Dữ liệu mới phải đặt ra phương thức quản trị mới. Bộ máy mới đem lại chất lượng phục vụ cho người dân, doanh nghiệp và phục vụ cho sự ổn định và phát triển của đất nước.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn