Rơi nước mắt nơi rốn lũ Hoà Thịnh: Người dân xếp hàng dài chờ nhận đồ từ thiện, chỉ mong xin được vài bộ quần áo khô để mặc qua ngày

Sáng 24/11, tại xã Hoà Thịnh (tỉnh Đắk Lắk), khi nước vừa rút, con đường dẫn vào các thôn mới bắt đầu có thể lưu thông. Nhờ vậy, các đoàn thiện nguyện có thể tiếp cận sâu hơn, sát hơn những điểm từng bị cô lập. Cơn lũ ập đến bất ngờ, cuốn phăng mọi thứ mà người dân tích góp cả đời.

Bà Trần Thị Lành có mặt ở điểm nhận đồ cứu trợ từ rất sớm. Áo quần trong nhà bị nước lũ cuốn sạch, đồ còn lại cũng ướt sũng. Bà chỉ mong xin được vài bộ đồ khô để mặc tạm qua ngày. Xót xa nhất là cháu gái 27 tháng tuổi của bà. Mấy hôm nay bé phải quấn tạm chiếc áo mưa để chống lạnh. Bộ đồ duy nhất còn lại trên người bé cũng vẫn ẩm vì nước chưa kịp rút hết.

Trời mưa nặng hạt, nhưng nhiều người dân đã túc trực từ sớm để nhận đồ cứu trợ

Không chỉ lương thực phẩm mà nhiều người dân cần cả quần áo để thay vì đồ đạc đã bị lũ cuốn trôi hết, nhưng thứ còn lại thì ẩm ướt chẳng thể mặc

Người phụ nữ vui vẻ khi nhận hàng cứu trợ để vượt qua giai đoạn mưa lũ khó khăn

Không khá hơn là hoàn cảnh của bà Lê Thị Chiểu (77 tuổi, xã Mỹ Hoà). Suốt ba ngày nay, bà chỉ có đúng một bộ quần áo trên người. Tất cả đều bị cuốn trôi trong đêm nước dâng. Hôm qua, bà nhận được một chiếc áo từ đoàn thiện nguyện những vẫn thấy lạnh.

"Chỉ để có cái thay, với cái mặc cho ấm" - bà nói, mắt hoe đỏ, giọng run run sau những ngày dài chống chọi giá rét ở tuổi ngoài 70.

Bà Đỗ Thị Thảo lúi húi xếp lại mấy bộ quần áo mới nhận được

Ở góc khác, bà Đỗ Thị Thảo (xã Hoà Thịnh) lúi húi xếp lại mấy bộ quần áo mới nhận được, trên mặt hiện rõ niềm vui. Tài sản trong căn nhà của bà bị lũ cuốn sạch, đến một bộ đồ để mặc cũng không còn. Nghe tin có đoàn từ thiện về, bà hớt hải chạy ra xin vài món để dùng tạm.

Có lúc trời mưa, cả đoàn thiện nguyện lẫn người dân vùng lũ cũng không ngại khổ để tranh thủ phát cho bà con.

Đồ cứu trợ đến từ nhiều đoàn, rất đa dạng và tiện nghi, mỗi phần được gói ghém tỉ mỉ và chu đáo để bà con dễ dàng sử dụng.

Anh Danh - Thành viên trong đoàn thiện nguyện đến từ TP.HCM

Anh Danh - một thành viên trong đoàn thiện nguyện đến từ TP HCM chia sẻ "Trước khi đến đây thì đoàn mình có xem kĩ càng thông tin đường sá để xem mình tiếp cận được đến đâu. Trên hành trình di chuyển thì rất may những xe cứu trợ được ưu tiên nhường cho, dễ thương vô cùng. Hàng cứu trợ thì nhóm mình chuẩn bị nhanh lắm, cứu trợ mà nên phải rốp rẻng. Đồ dùng thì có cháo, đồ ăn, sữa, mì tôm ,... và cả băng vệ sinh cho chị em phụ nữ nữa".

Từ Bắc đến Nam, từng đoàn xe cứu trợ vẫn nối nhau đổ về vùng lũ mang theo những món quà nhỏ nhưng là nguồn động viên lớn cho bà con đang kiệt quệ sau lũ dữ.

