Xác định 7/8 đội thi đấu ở tứ kết Cúp Quốc gia

Hoàng Đức (phải) trong trận thắng Hải Phòng ở vòng 16 đội Cúp Quốc gia 2025-2026 - Ảnh: VPF

Ngoại trừ trận PVF CAND - Hoàng Anh Gia Lai sẽ thi đấu vào ngày 28-1-2026, các trận đấu thuộc vòng 16 đội Cúp Quốc gia 2025-2026 đã kết thúc hôm 23-11.

CLB Trường Tươi Đồng Nai và Bắc Ninh là 2 đại diện của Giải hạng nhất đi tiếp. Với đội hình giàu sức mạnh, CLB Trường Tươi Đồng Nai đã thắng liền hai đại diện V-League, mới nhất là đánh bại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2-0 trên sân Bình Phước ở vòng 16 đội.

Trong khi đó, CLB Bắc Ninh thắng đội bóng cùng hạng Khánh Hòa 5-4 ở loạt sút luân lưu trên sân Nha Trang sau khi hòa 0-0 trong 2 hiệp chính.

Con đường vào tứ kết của đội bóng do HLV Park Hang Seo làm cố vấn này khá nhẹ nhàng. Trước đó ở vòng loại, CLB Bắc Ninh thắng đội bóng cùng hạng nhất Đại học Văn Hiến 1-0 trên sân Thống Nhất.

Hai đại diện hạng nhất còn lại là Long An và TP.HCM đều không thể gây nên bất ngờ trước đội bóng V-League.

Không để chủ nhà Nam Định ghi bàn trong hiệp một, nhưng CLB Long An sau đó đã để thua 0-2 trong hiệp hai. Trong khi đó, CLB TP.HCM thua dễ Công An TP.HCM 0-3 trên sân Thống Nhất.

Ở 3 cặp đấu còn lại, đội khách đều giành chiến thắng. CLB SHB Đà Nẵng thắng chủ nhà Sông Lam Nghệ An 3-2. CLB Ninh Bình thắng chủ nhà Hải Phòng 2-1. CLB Thể Công - Viettel thắng Công An Hà Nội 4-3 ở loạt sút luân lưu sau khi hòa 2-2 trong 2 hiệp chính.

Như vậy, 4 trận tứ kết Cúp Quốc gia 2025-2026 sẽ diễn ra giữa Công An TP.HCM - Trường Tươi Đồng Nai, SHB Đà Nẵng - Nam Định, Thể Công Viettel - Bắc Ninh và Ninh Bình - PVF CAND (hoặc Hoàng Anh Gia Lai).

Tác giả: Nguyên Khôi

Nguồn tin: tuoitre.vn