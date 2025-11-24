Người dân đua nhau săn cá 'khủng' dưới xả tràn lũ hồ Kẻ Gỗ

Những ngày này, tại khu vực hồ nằm dưới tràn Dốc Miếu (thuộc hồ Kẻ Gỗ, xã Cẩm Duệ, Hà Tĩnh), hàng chục người dân đưa thuyền nhỏ, lưới, vợt đến đánh bắt cá
Khu vực hồ nước này có diện tích hàng trăm mét vuông, nước trong xanh. Trong những ngày hồ Kẻ Gỗ xả tràn, một lượng cá rất lớn thoát ra khỏi hồ rồi mắc kẹt lại đây, do đó ngay khi đóng xả tràn, người dân nhanh chóng tiếp cận để đánh bắt cá
Theo quan sát, chỉ trong ít giờ, nhiều người liên tiếp bắt được các loại cá mè đen, cá mè trắng, cá lúi... Trong đó, loại cá mè được đánh bắt nhiều nhất, bình quân mỗi con khoảng 3-8kg, con lớn khoảng 12-15kg
Sau khi đánh bắt, người dân có thể bán cá ngay tại chỗ hoặc mang về nhà. Người may mắn thu về 2-3 triệu đồng, người ít thì cũng được mấy trăm ngàn đồng
Một người dân ngụ xã Cẩm Duệ cho biết sau khi biết tin hồ Kẻ Gỗ đóng cửa tràn nên đầu giờ chiều 22-11, ông cùng với một hàng xóm nhanh chóng mang theo loại lưới kích thước lớn và thuyền nhỏ lên đây đánh bắt cá. Sau hơn 2 giờ, ông đã bắt được khoảng 60-70kg cá mè đen và cá mè trắng
Nhiều người dân sống gần khu vực hồ Kẻ Gỗ đến từ sớm nên bắt được nhiều cá mè kích thước lớn, có những con nặng từ 10-15kg
Ông Phạm Đình Văn (53 tuổi, ngụ xã Thạch Xuân) cho biết chiều 22-11, biết tin hồ Kẻ Gỗ đóng tràn Dốc Miếu, ông và một số người bạn rủ nhau đến bắt cá. Sau ít giờ, ông bắt được khoảng 30kg cá mè
Theo người dân địa phương, những năm qua ngành chức năng đã thả nhiều loại cá, trong đó nhiều nhất là cá mè nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản tại hồ Kẻ Gỗ
Mỗi khi hồ Kẻ Gỗ xả tràn, cá từ trong hồ theo dòng nước qua cửa xả thoát ra rất nhiều. Khi đóng cửa xả tràn thì đây là cơ hội để người dân đến giăng lưới bắt cá
Tác giả: Lê Minh
Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ