Người dân đua nhau săn cá 'khủng' dưới xả tràn lũ hồ Kẻ Gỗ

Một người dân ngụ xã Cẩm Duệ cho biết sau khi biết tin hồ Kẻ Gỗ đóng cửa tràn nên đầu giờ chiều 22-11, ông cùng với một hàng xóm nhanh chóng mang theo loại lưới kích thước lớn và thuyền nhỏ lên đây đánh bắt cá. Sau hơn 2 giờ, ông đã bắt được khoảng 60-70kg cá mè đen và cá mè trắng