Nâng ngực nhưng vẫn mê Pickleball: Chơi tiếp hay nên dừng lại?

Khi nào có thể quay lại sân sau nâng ngực?

Sau phẫu thuật, không ít người chọn cách an toàn nhất là tạm dừng hoàn toàn các hoạt động thể thao vì lo ngại túi ngực bị lệch, bao xơ co thắt hoặc ngực chảy xệ sớm. Trên thực tế, với túi silicone thế hệ mới, được đặt đúng kỹ thuật, nguy cơ túi bị hỏng do chơi Pickleball là rất thấp.

Điều quan trọng hơn là thời điểm quay lại vận động và cách tăng dần cường độ. Cơ thể cần thời gian để mô lành, bao xơ ổn định quanh túi. Nếu quay lại sân quá sớm hoặc chơi với cường độ cao như trước mổ, các mô chưa kịp thích nghi sẽ dễ bị quá tải. Ngược lại, nếu bắt đầu bằng những buổi chơi nhẹ, thời gian ngắn, kết hợp khởi động kỹ và sử dụng áo ngực hỗ trợ phù hợp, nguy cơ ảnh hưởng đến dáng ngực sẽ giảm đáng kể.

Các bác sĩ cũng lưu ý, mỗi ca nâng ngực là một trường hợp riêng biệt. Vị trí đặt túi, kích thước túi, độ dày mô ngực, có kèm treo sa trễ hay không… đều ảnh hưởng đến thời điểm và mức độ vận động phù hợp. Vì vậy, buổi tái khám sau mổ không chỉ để kiểm tra vết thương mà còn là thời điểm người bệnh cần trao đổi cụ thể với bác sĩ về việc trở lại tập luyện.

Ảnh minh họa

Túi ngực bền nhưng da và dây chằng mới là yếu tố dễ tổn thương

Túi ngực được thiết kế để chịu được lực nén và va chạm trong sinh hoạt, kể cả khi chạy nhảy hay vận động thể thao. Tuy nhiên, phần “yếu” hơn lại là da và hệ dây chằng Cooper - cấu trúc giữ cho bầu ngực đứng và gọn.

Khi nâng ngực, cơ thể phải “gánh” thêm một khối lượng vài trăm gram. Mỗi bước chạy, mỗi lần phanh gấp hay đổi hướng đều tạo lực kéo lên da và dây chằng. Ở độ tuổi 30-40, khả năng đàn hồi của da đã giảm so với trước, khiến các cấu trúc này dễ giãn và mệt hơn nếu không được hỗ trợ đúng cách.

Với tần suất chơi 3-4 buổi mỗi tuần, mỗi buổi kéo dài vài giờ, lực tác động lặp đi lặp lại có thể khiến ngực chảy thấp, phần cực trên xẹp dần, dù túi bên trong vẫn còn nguyên vẹn. Đặc biệt, trước kỳ kinh nguyệt, mô vú giữ nước và nặng hơn, khiến cảm giác tức và khó chịu tăng rõ rệt. Đây là thời điểm nên chủ động giảm cường độ hoặc rút ngắn thời gian chơi.

Đặt túi trên cơ hay dưới cơ - khác biệt khi vận động

Vị trí đặt túi cũng ảnh hưởng đến cảm giác khi chơi Pickleball. Với túi đặt dưới cơ, cơ ngực giúp “ôm” túi tốt hơn, giảm độ lắc khi chạy và nhảy. Tuy nhiên, trong các động tác vung tay mạnh hoặc smash, sự co cơ có thể khiến ngực tạm thời bị kéo lệch hoặc biến dạng nhẹ, sau đó trở lại trạng thái bình thường khi thả lỏng.

Trong khi đó, túi đặt trên cơ không bị cơ ngực kéo trực tiếp, nên cảm giác khi vung tay thường tự nhiên hơn. Đổi lại, toàn bộ trọng lượng túi và mô vú dồn lên da và dây chằng. Nếu thiếu áo ngực hỗ trợ tốt, nguy cơ chảy xệ hoặc giãn khoang túi về lâu dài sẽ cao hơn, đặc biệt với các động tác đổi hướng và phanh gấp liên tục trên sân.

Pickleball có ưu điểm là sân nhỏ, bóng nhẹ, ít động tác giao bóng trên cao so với tennis. Tuy nhiên, các pha smash, chụp bóng và di chuyển nhanh ở khu vực lưới vẫn tạo lực xoắn và giật ngang đáng kể lên vùng ngực. Do đó, dù đặt túi ở vị trí nào, cách chơi và trang phục hỗ trợ vẫn là yếu tố quyết định.

Áo ngực, kỹ thuật chơi và những dấu hiệu cần dừng lại

Áo ngực thể thao đóng vai trò then chốt khi vận động cường độ cao. Các loại áo mỏng, mềm, chỉ phù hợp cho yoga hoặc sinh hoạt nhẹ thường không đủ khả năng nâng đỡ khi chơi Pickleball. Người chơi nên chọn áo thể thao chuyên dụng, ôm riêng từng bầu ngực, bản lưng chắc và dây vai vững, giúp hạn chế tối đa độ nảy khi chạy hoặc nhảy.

Về kỹ thuật, việc di chuyển chân linh hoạt, hạ thấp trọng tâm và tiếp cận bóng bằng thân người thay vì rướn tay quá mức sẽ giúp giảm lực kéo lên cơ ngực và túi. Khởi động kỹ vùng vai, ngực, lưng trên trước khi chơi và giãn cơ sau buổi tập cũng góp phần giúp cơ thể phục hồi tốt hơn.

Các bác sĩ khuyến cáo, người chơi cần đặc biệt chú ý ba dấu hiệu cảnh báo: đau nhói hoặc đau tăng dần ở một bên ngực sau khi chơi; sờ thấy vùng cứng bất thường hoặc ngực biến dạng rõ rệt; cảm giác nặng và căng kéo dài dù đã giảm cường độ. Khi xuất hiện những biểu hiện này, cần tạm dừng vận động và đi khám sớm để kiểm tra tình trạng túi và mô xung quanh.

Theo các chuyên gia, khi coi bác sĩ là người đồng hành lâu dài chứ không chỉ là người thực hiện phẫu thuật, phụ nữ hoàn toàn có thể vừa duy trì dáng ngực đẹp, vừa tiếp tục niềm đam mê Pickleball một cách an toàn và bền vững.

Tác giả: Bác sỹ Huy Hoàng

Nguồn tin: Báo VOV