Hoảng loạn tháo chạy khi xe cần cẩu rơi từ xe đầu kéo xuống đường

Khoảng 12h30 ngày 5/11, xe đầu kéo kéo rơ-mooc chở xe cần cẩu nặng hàng chục tấn lưu thông trên đường 15B rẽ vào một công trình đang thi công thuộc phường Tân Mỹ, TP Hồ Chí Minh.

Trong lúc ôm cua vào công trình, dây chằng buộc xe cẩu trên rơ-mooc bị tuột đứt khiến chiếc xe cẩu nặng hàng chục tấn từ trên xe rơi xuống đường.

Chiếc xe cẩu từ trên rơ-mooc xe đầu kéo rơi xuống đường khiến phụ xe bị thương.

Lúc này nhiều người đang lưu thông trên đường đã tăng ga bỏ chạy nên không bị ảnh hưởng. Một số người buôn bán trên vỉa hè cũng tháo chạy khi tay cẩu của cần cẩu ngã sát vị trí của họ. Một lơ xe trong lúc hướng dẫn xe đầu kéo chở xe cẩu vào công trình bị va đập sau sự cố, bị thương, được chuyển vào bệnh viện chữa trị.

Tay cẩu rơi sát vị trí những người bán hàng rong khiến nhiều người hoảng hốt.

Chiếc xe đầu kéo chở xe cần cẩu tại hiện trường.

Trạm CSGT Đa Phước (Phòng CSGT, Công an TP Hồ Chí Minh) phối hợp với Công an phường lấy lời khai của tài xế xe đầu kéo để làm rõ, xử lý.

Tác giả: Nghinh Phong

Nguồn tin: cand.com.vn