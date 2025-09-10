"Họa mi tóc nâu" lần hiếm hoi khoe tấm lưng ngọc ngà khiến dân tình "bấn loạn"

Sau màn xuất hiện giản dị trong tà áo dài trắng tại Quảng trường Ba Đình dịp Đại lễ 2/9, Mỹ Tâm tiếp tục trở thành tâm điểm khi một đoạn video cũ của cô bất ngờ được chia sẻ lại và nhanh chóng viral trên mạng xã hội. Điều khiến khán giả bất ngờ là sự đối lập trong hình ảnh của nữ ca sĩ ở sân khấu mới đây.

Mỹ Tâm xuất hiện nền nã trong lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Nếu trong Lễ diễu binh, nữ ca sĩ chọn tà áo dài trắng tinh khôi, biểu tượng của sự thanh lịch và trong sáng của người phụ nữ Việt Nam thì trong show Giáng sinh tại Mỹ cuối năm 2024, Mỹ Tâm lại mang đến một diện mạo khiến công chúng "choáng ngợp".

Hình ảnh Mỹ Tâm biểu diễn ở Mỹ cuối năm ngoái bất ngờ viral lại.

Giữa tiết trời băng giá, Mỹ Tâm chọn một bộ cánh khiến khán giả "bấn loạn". Nữ ca sĩ diện áo yếm đính đá cắt xẻ táo bạo, khoe trọn tấm lưng nuột nà. Hình ảnh hở bạo hiếm hoi này nhanh chóng gây sốt, bởi khán giả vốn quen với sự kín đáo, thanh lịch của Mỹ Tâm, nay lại bất ngờ đổi phong cách ngoạn mục.

Trong bộ cánh cá tính, Mỹ Tâm nhảy tango cực bốc.

Phản ứng của công chúng gần như bùng nổ ngay sau khi video lan truyền. Nhiều người thừa nhận chưa từng thấy Mỹ Tâm gợi cảm đến vậy. Có khán giả còn dí dỏm bình luận rằng chỉ cần nữ ca sĩ xuất hiện vài giây trong khung hình cũng đủ "xin vía" một tuần may mắn. Ngoài gương mặt "lão hóa ngược", vóc dáng của Mỹ Tâm cũng rất đáng ngưỡng mộ. Ở tuổi 44, sắc vóc của Mỹ tâm khiến các fan càng thêm tự hào. Hiếm khi hở bạo, nhưng một khi đã khoe thì Mỹ Tâm chứng minh bản thân vẫn thừa sức cân mọi tạo hình.

Phía sau vẻ đẹp ấy là cả một quá trình kỷ luật với bản thân. Mỹ Tâm nổi tiếng chăm chỉ rèn luyện, giữ lối sống lành mạnh và cân bằng. Trong cuộc trò chuyện sau Đại lễ 2/9, khi được hỏi về bí quyết giữ gìn nhan sắc, cô đã trả lời bằng sự khiêm nhường và tinh tế: "Tôi không có bí quyết gì đặc biệt, chỉ là mỗi ngày cố gắng sống cân bằng, giữ tâm thế tích cực và cho đi nhiều hơn. Khi sống bình thản và biết yêu thương, năng lượng tích cực sẽ tự nhiên lan tỏa, và đó cũng là cách để tôi trẻ trung hơn. Có bạn còn hỏi tôi ăn gạo gì, uống nước gì mà trẻ thế, tự nhiên trả lời ngay là tôi ăn gạo quê hương, uống nước nhớ nguồn nên trẻ đó".

Dù là trong tạo hình, Mỹ Tâm vẫn khiến công chúng trầm trồ theo cách riêng.

Câu nói vừa hóm hỉnh vừa chân thành của nữ ca sĩ càng khiến khán giả thêm yêu mến, bởi ở cô, sự tích cực không chỉ đến từ giọng hát, mà còn trong từng hành động, lời nói. Hào quang của Mỹ Tâm không chỉ đến từ giọng hát, cũng không chỉ đến từ nhan sắc, mà còn bởi năng lượng tích cực mà cô luôn lan tỏa trong suốt hơn hai thập kỷ ca hát.

Hiếm khi hở bạo, nhưng mỗi lần xuất hiện với diện mạo mới, Mỹ Tâm đều chứng minh cô thừa sức chinh phục mọi phong cách. Chính sự dung hòa giữa nét nền nã truyền thống và những lần phá cách hiếm hoi đã tạo nên sức hút bền bỉ của cô suốt hơn hai thập kỷ qua. Sau gần 26 năm làm nghề, Mỹ Tâm không chỉ giữ vững vị thế của một biểu tượng âm nhạc, mà còn cho thấy vẻ đẹp lan tỏa từ nội lực và năng lượng sống tích cực mới chính là điều rực rỡ nhất.

