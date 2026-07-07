Hoa hậu Thanh Thủy gây sốt với vòng eo săn chắc, nhan sắc ngày càng quyến rũ

Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội khi chia sẻ loạt ảnh đời thường mới nhất. Không xuất hiện trong những bộ váy dạ hội lộng lẫy hay trang phục trình diễn cầu kỳ, người đẹp lựa chọn phong cách trẻ trung, năng động nhưng vẫn đủ sức thu hút nhờ vóc dáng cân đối, vòng eo săn chắc cùng thần thái rạng rỡ.

Trong bộ ảnh được đăng tải trên trang cá nhân, Thanh Thủy diện áo crop-top kết hợp quần jeans đơn giản, khéo léo khoe vòng eo thon gọn và cơ bụng số 11 rõ nét. Phong cách tối giản càng giúp tôn lên vóc dáng khỏe khoắn và vẻ đẹp tự nhiên của nàng hậu sinh năm 2002. Đi kèm bộ ảnh là dòng trạng thái hài hước liên quan đến việc tập luyện thể thao, khiến người hâm mộ thích thú và để lại nhiều bình luận khen ngợi.

Không ít ý kiến cho rằng Thanh Thủy ngày càng lột xác về ngoại hình. Nếu thời điểm mới đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022, cô ghi điểm nhờ vẻ đẹp ngọt ngào, trong trẻo thì hiện tại, người đẹp quê Đà Nẵng mang hình ảnh hiện đại, khỏe khoắn và tự tin hơn. Nụ cười tươi cùng thần thái tràn đầy năng lượng giúp những bức ảnh đời thường của cô nhanh chóng nhận được lượng tương tác lớn.

Sau chiến thắng tại Hoa hậu Việt Nam 2022, Thanh Thủy tiếp tục ghi dấu ấn khi đăng quang Miss International 2024, trở thành đại diện Việt Nam nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả quốc tế. Danh hiệu này được xem là bước ngoặt giúp cô mở rộng hoạt động trong lĩnh vực giải trí, thời trang và quảng bá hình ảnh.

Để duy trì vóc dáng, Thanh Thủy luôn theo đuổi chế độ sinh hoạt khoa học. Người đẹp từng chia sẻ rằng bản thân duy trì việc tập luyện đều đặn và kiểm soát chế độ ăn uống từ thời điểm tham gia Hoa hậu Việt Nam 2022. Trước mỗi buổi chụp hình bikini hoặc sự kiện quan trọng, cô thường điều chỉnh thực đơn, đồng thời tăng cường các bài tập dành cho vùng bụng nhằm giúp cơ thể săn chắc và lên dáng rõ nét hơn.

Sự kết hợp giữa nhan sắc, hình thể cùng phong thái ngày càng chuyên nghiệp giúp Thanh Thủy tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những nàng hậu nổi bật của thế hệ mới. Mỗi lần xuất hiện, cô đều nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ và cho thấy hình ảnh một hoa hậu hiện đại, khỏe khoắn, không ngừng hoàn thiện bản thân cả về ngoại hình lẫn các hoạt động xã hội.

Tác giả: Bảo Lâm

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn