Hoa hậu dính bê bối tình ái với cha con đại gia nhà đất, nay bất ngờ rao bán ảnh nóng khắp MXH

Ngày 18/9, tờ On đưa tin Viên Gia Mẫn - Hoa hậu Ảnh Hong Kong 2009 - đang gây dậy sóng dư luận khi rao bán ảnh nóng của cô khắp MXH. Theo đó, người đẹp này đã đăng tải 1 bức ảnh mặc đồ lót gợi cảm trên Instagram, rồi đính kèm link liên kết đến 1 nền tảng có trả phí. Người muốn xem trọn bộ ảnh nóng bỏng của Viên Gia Mẫn phải trả khoản phí nhất định.

Trên MXH xứ Hương Cảng, cư dân mạng chỉ trích, phê phán Viên Gia Mẫn dữ dội. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nhan sắc Hong Kong (Trung Quốc) có cô gái đạt danh hiệu sắc đẹp đi bán ảnh nóng của mình để kiếm tiền. Trước đó, Viên Gia Mẫn từng than vãn về việc tiền lương của cô không đủ chi trả chi phí sinh hoạt, tiền thuê nhà đắt đỏ.

Viên Gia Mẫn gây xôn xao khi rao bán ảnh nóng của mình trên MXH

Năm 2022, Viên Gia Mẫn từng đánh mất thiện cảm trong mắt công chúng khi dính scandal tình ái rùm beng showbiz. Cô đã đăng đàn tố cáo cha con tỷ phú ngành bất động sản, thể thao điện tử Chung Nhân Vỹ và Chung Bồi Sanh là "kẻ đểu cáng, ích kỷ và tính cách có vấn đề". Nữ diễn viên khẳng định mối quan hệ với gia đình họ Chung là "cơn ác mộng kinh khủng", khi họ luôn có những yêu cầu kỳ quặc đối với cô.

Theo tờ On tìm hiểu, thiếu gia Chung Bồi Sanh hẹn hò Viên Gia Mẫn vào giữa năm 2021. Trong thời gian qua lại, doanh nhân trẻ hỗ trợ tài chính, trả tiền thuê nhà và chu cấp sinh hoạt phí hàng tháng cho Viên Gia Mẫn sau khi nghe cô tâm sự về cuộc sống khó khăn, vắng job trong giới giải trí. Đến đầu năm 2022, Chung Bồi Sanh phải lòng nữ diễn viên Diệp Thiến Văn và đòi chia tay Viên Gia Mẫn. Bị bạn trai "cắm sừng", đột ngột mất đi nguồn trợ cấp tài chính khiến Hoa hậu ảnh Hong Kong 2009 tức giận, quyết định tung hê mặt trái của cha con nhà họ Chung.

Trước tố cáo của Viên Gia Mẫn về việc cha con anh có hành vi không đứng đắn, Chung Bồi Sanh phủ nhận. Anh cho biết đã hết lòng hết dạ với Hoa hậu Ảnh 2009. Họ đổ vỡ vì tính cách và quan niệm sống khác biệt. Tuy nhiên, sau khi đường ai nấy đi, Viên Gia Mẫn vẫn nhắn tin quấy rối, vòi tiền anh. Khi không được đáp ứng yêu cầu vật chất, cô lên mạng bịa chuyện, bôi nhọ danh tiếng của cha con anh. Trước màn đáp trả của tình cũ, Viên Gia Mẫn không phản hồi và tuyên bố sang châu Âu chữa lành.

Viên Gia Mẫn từng tố cáo cha - con tỷ phú nhà đất Chung Nhân Vỹ và Chung Bồi Sanh có hành vi không đàng hoàng, ép cô phải làm chuyện quái đản

Viên Gia Mẫn sinh năm 1984, nổi lên sau khi đạt danh hiệu Hoa hậu Ảnh tại cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2009. Cô từng tham gia các phim như Từ Vegas đến Macau, Lives of Omission, Prison Flowers, Sát Phá Lang 2... Sau nhiều lùm xùm đời tư, Viên Gia Mẫn hiện bị xem là người đẹp hết thời của showbiz Hong Kong (Trung Quốc).

Viên Gia Mẫn nổi lên nhờ đạt danh hiệu trong cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2009

Nguồn: Sina, Sohu

Tác giả: Vy Anh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn