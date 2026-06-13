Hồ Văn Cường được 1 phụ nữ cho 3000 USD cùng lời nhắn gây chú ý

Vừa qua, đêm nhạc của ca sĩ Hồ Văn Cường đã diễn ra thành công tại TP.HCM với sự tham gia của đông đảo fan hâm mộ và một số đồng nghiệp.



Điều đặc biệt ở các show nhạc của Hồ Văn Cường là thường có nhiều khán giả lên tặng tiền cho anh.

Hồ Văn Cường nhận 2 chỉ vàng

Như thường lệ, trong show diễn lần này, một số khán giả cũng lên sân khấu tặng tiền cho Hồ Văn Cường. Các khán giả này đa phần là những phụ nữ trung tuổi. Họ đều là fan trung thành của Hồ Văn Cường, đi theo anh trong nhiều show diễn, nhiều hoạt động, sự kiện để hỗ trợ thần tượng, không vắng mặt ở bất cứ show nào.



Để đáp lại tình cảm của khán giả và thể hiện lòng trân trọng của mình, Hồ Văn Cường cũng dành thời gian đọc tên từng khán giả tặng tiền cho mình, đọc cả số tiền mà mỗi khán giả tặng.



Trong đó, đa phần các khán giả tặng tiền cho Hồ Văn Cường từ 2 triệu đồng tới cả chục triệu đồng. Đặc biệt, rất nhiều khán giả ở nước ngoài xa xôi như Mỹ, châu Âu, Úc không về được nhưng vẫn gửi tiền cho Hồ Văn Cường.

Đáng chú ý nhất, một nữ khán giả ở nước ngoài còn chơi lớn tặng Hồ Văn Cường số tiền lên đến 3000 USD (tương đương gần 80 triệu đồng).



Nữ khán giả này nhắn Hồ Văn Cường: "3000 đô này con muốn sử dụng vào đâu cũng được, cứ làm những gì con muốn, con mơ ước".



Chưa dừng lại, một nữ khán giả khác ở tận Washington (Mỹ) còn tặng Hồ Văn Cường tới 2 chỉ vàng, trao trực tiếp trên sân khấu.



Hồ Văn Cường (sinh ngày 16 tháng 3 năm 2003) là một ca sĩ Bolero trẻ nổi tiếng, con nuổi của cố ca sĩ Phi Nhung. Hồ Văn Cường nổi tiếng từ khi dự thi và giành Quán quân cuộc thi Thần tượng âm nhạc nhí năm 2016 và đoạt giải ca sĩ ấn tượng VTV Awards 2016. Đầu năm 2017, Hồ Văn Cường nhận 2 giải Mai Vàng cho Ca sĩ hát nhạc âm hưởng Dân ca và Truyền thống cách mạng cùng với Top 10 Nghệ sĩ của năm.



Sau khi Phi Nhung qua đời, Hồ Văn Cường hoạt động độc lập và được một số đàn anh đàn chị như Ngọc Sơn, Như Quỳnh hỗ trợ để đi show. Hiện tại, nam ca sĩ có cuộc sống ổn định và cộng đồng khán giả riêng luôn ủng hộ anh.





Tác giả: Tùng Ninh

Nguồn tin: thanhnienviet.vn