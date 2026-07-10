Lấy chồng 80 tuổi, người phụ nữ 32 tuổi thường bị nhầm là con gái

Theo tờ New Straits Times (NST), Che Zainun Che Ahmad và chồng cô, Hazlan Hajar, kết hôn khi cô 22 tuổi và ông 70 tuổi, sau nhiều năm quen biết nhau trên Facebook .

Che Zainun chia sẻ với NST rằng mối quan hệ này bắt đầu từ tình bạn trước khi phát triển thành tình yêu.

Cô ấy nói: "Tôi kết hôn với chồng mình cách đây 10 năm sau khi chúng tôi quen biết nhau trên Facebook trong nhiều năm. Ban đầu, chúng tôi chỉ là bạn bè, nhưng sự kiên nhẫn và chín chắn của anh ấy đã chiếm được trái tim tôi. Tôi cũng luôn thích những người đàn ông lớn tuổi hơn làm bạn đời".

Che Zainun Che Ahmad và chồng Hazlan Hajar. Nguồn ảnh: New Straits Times

Che Zainun cho biết việc hẹn hò với những người đàn ông cùng tuổi chưa bao giờ thành công với cô. Khi cô kể với gia đình về Hazlan, ban đầu họ rất sốc, nhưng sau một thời gian họ đã chấp nhận.

Hiện tại, cặp đôi này có 2 con, một bé 9 tuổi và một bé 1 tháng tuổi.

"Đối với tôi, tuổi tác chỉ là một con số. Tạ ơn Chúa, chúng tôi đã được ban phước có 2 đứa con", cô nói.

Người phụ nữ Malaysia cho biết chồng cô vẫn khỏe mạnh và có chế độ ăn uống lành mạnh. Mặc dù chồng không phải là người lãng mạn lắm, nhưng cô nói rằng tính cách thẳng thắn của ông ấy đã giữ cho cuộc hôn nhân của họ luôn êm ấm.

Cô nói thêm rằng việc vượt qua khoảng cách tuổi tác đòi hỏi sự thỏa hiệp từ phía cô ấy.

Che Zainun cho biết: "Với khoảng cách tuổi tác lớn như vậy, sở thích và lối sống của chúng tôi đương nhiên là khác nhau. Tôi chọn cách nhượng bộ nhiều hơn vì lợi ích của cuộc hôn nhân, đàn ông lớn tuổi thường có cái tôi rất lớn".

Mặc dù bản thân có trải nghiệm tích cực, Che Zainun cho biết cô sẽ không khuyến khích người khác đi theo con đường tương tự, đặc biệt là khi kết hôn với những người đàn ông lớn tuổi đã ly hôn hoặc góa vợ.

"Một mối quan hệ như thế này đòi hỏi sự trưởng thành về mặt cảm xúc và khả năng phục hồi. Nếu thiếu điều đó, hôn nhân có thể không bền lâu. Hãy tìm một người trưởng thành, hòa hợp và không quá chênh lệch tuổi tác", người phụ nữ cho biết thêm.

Tác giả: Phương Linh (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn