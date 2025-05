Hỗ trợ thiết bị vui chơi cho trẻ em miền núi Nghệ An

101 bản tại huyện Kỳ Sơn được hỗ trợ thiết bị vui chơi cho trẻ em

Từ cuối năm 2024 đến nay, có 101 bản thuộc các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) được hỗ trợ lắp đặt trang thiết bị vui chơi, giải trí dành cho trẻ em. Đây là hoạt động do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh chủ trì phối hợp triển khai thực hiện Nghị quyết số 20/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về một số chính sách hỗ trợ phát triển đời sống văn hóa cơ sở.

Các thiết bị vui chơi bao gồm cầu trượt, xích đu, bập bênh, bộ vận động thể chất… được bố trí tại nhà văn hóa thôn bản hoặc khu sinh hoạt cộng đồng, nhằm tạo ra không gian vui chơi an toàn, lành mạnh cho trẻ em – đặc biệt trong dịp hè 2025 đang đến gần.

Hoạt động động này mang ý nghĩa thiết thực, nhân văn, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, đồng thời hoàn thiện và phát huy hiệu quả thiết chế văn hóa - thể thao cộng đồng tại các địa phương. Hiện nay, Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin huyện Kỳ Sơn đang phối hợp với UBND các xã liên quan để triển khai rà soát mặt bằng, tiếp nhận thiết bị và tổ chức lắp đặt.

Dự kiến, các sân chơi sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 5/2025, kịp thời phục vụ trẻ em trong kỳ nghỉ hè. Chính quyền địa phương và người dân các bản được hỗ trợ cần tích cực phối hợp, đảm bảo sử dụng hiệu quả, giữ gìn thiết bị lâu dài, góp phần tạo môi trường sống tích cực, an toàn cho trẻ em.

Tác giả: Minh Châu

Nguồn tin: phunuvietnam.vn