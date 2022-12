Nhắc đến mối quan hệ "bất phân thắng bại" nhất trong gia đình chắc chắn chỉ có thể là anh chị em ruột. Anh chị em luôn là những người bạn thân thiết nhất nhưng cũng là "đối thủ truyền kiếp", luôn tranh giành nhau từng món đồ chơi, từng bộ quần áo.

Ấy nhưng, mới đây mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc vô cùng mến thương của một bé trai khi đưa em gái đi gội đầu và hành động sau đó khiến cả "cõi mạng" đổ xô xin vía.

Clip: 'Hộ tống' em gái đi gội đầu, hành động ga lăng của anh trai nhỏ khiến dân tình đổ xô 'xin vía' (Nguồn: Mộng Nhiên)

Được biết, câu chuyện về 2 anh em do một vị khách hàng đang làm tóc trong tiệm quay lại và đăng tải lên TikTok. Đính kèm đoạn video là dòng chia sẻ: "Đi làm tóc mà thấy dễ thương xỉu. Dẫn em gái đi gội đầu, ngồi đợi ở ngoài cầm 100K. Đợi em gội xong vô trả tiền rồi anh dẫn em về".

Ảnh cắt từ clip

Có thể thấy, trong đoạn clip là hình ảnh một bé trai khoảng 8-9 tuổi, mặc đồng phục học sinh, cổ đeo khăn quàng đỏ, đang ngồi bên ngoài quán gội đầu, kiên nhẫn đợi em gái.

Dù chỉ trong độ tuổi học sinh, nhưng nhìn cu cậu ngồi vắt chân chữ ngũ trông rất ra dáng người lớn. Trên tay em còn cầm sẵn đồng 100 nghìn để đợi em xong rồi thanh toán. Lúc sau, thấy em gội xong, anh chạy vào trả tiền rồi 2 đứa khoác vai nhau về vô cùng tình cảm.

Ảnh cắt từ clip

Đoạn clip sau khi đăng tải lập tức lọt top xu hướng TikTok vì quá đỗi dễ thương. Ai nấy đều không ngừng xuýt xoa trước hành động ga lăng của bé trai trong đoạn clip. Không những "hộ tống" em đi gội đầu, đã vậy còn chờ sẵn trước cửa, thanh toán rồi mới về mà chẳng than vãn câu nào. Nhiều dân mạng cho rằng đây đích thị là "anh trai nhà người ta" trong truyền thuyết, đồng thời đổ xô vào phần bình luận đòi "xin vía".

Bên cạnh đó, một số dân mạng hài hước cho rằng tình huống trên quá hiếm. Thậm chí, có người còn đặt ra thuyết âm mưu rằng, có khi nào em gái xin tiền mẹ đi gội đầu nhưng không có tiền lẻ nên mẹ đưa 100 nghìn đồng kèm anh trai đi theo để cầm về, sợ bị quỵt.

Song, dẫu tình huống có bị cộng đồng mạng "bẻ lái" cỡ nào đi chăng nữa thì khoảnh khắc anh trai nhỏ dắt em gái đi gội đầu vẫn khiến dân tình xúyt xoa, thích thú.

Tác giả: Thiên An

Nguồn tin: saostar.vn