Hồ Dầu Tiếng xả tràn mức tối đa, khu dân cư ven sông Sài Gòn ở ngưỡng an toàn

Theo thông báo mới nhất, đợt xả tràn này bắt đầu từ 7h ngày 25/11 đến 7h ngày 2/12. Lưu lượng xả được điều chỉnh linh hoạt từ 36 m3/s đến 200 m3/s tùy theo diễn biến thực tế. Sau thời gian này, hồ sẽ duy trì dòng chảy sau đập ở mức tối thiểu 36 m3/s theo quy trình vận hành liên hồ.

Hồ Dầu Tiếng xả tràn (ảnh: Trần Trung)

Cơ quan chức năng nhận định, với mức xả tối đa 200 m3/s trong điều kiện bình thường, các khu dân cư ven sông Sài Gòn vẫn trong ngưỡng an toàn. Tuy nhiên, kịch bản xấu có thể xảy ra nếu mưa lớn từ bão số 15 kết hợp với triều cường. Khi đó, mực nước sông sẽ dâng cao, gây ngập cục bộ tại các vùng trũng thấp.

Công ty Khai thác Thủy lợi Miền Nam khuyến cáo các địa phương và người dân ven sông Sài Gòn cần theo dõi sát sao tình hình, chủ động kế hoạch sản xuất và sinh hoạt để giảm thiểu thiệt hại. Quyết định tăng lưu lượng xả được đưa ra sau khi ghi nhận mực nước hồ Dầu Tiếng lúc 7h ngày 24/11 đã đạt cao trình 23,90m.

Mức này chỉ còn thấp hơn mực nước dâng bình thường (24,40m) đúng 0,5m. Việc xả nước sớm giúp tạo dung tích phòng lũ, đảm bảo an toàn cho công trình trước khi bão đổ bộ. Đơn vị vận hành cam kết sẽ theo dõi sát diễn biến thời tiết, thủy triều trên sông Sài Gòn và lưu lượng nước về hồ để có những điều chỉnh phù hợp nhất.

Bối cảnh hiện tại cho thấy áp lực lên các hồ chứa là rất lớn. Tại khu vực Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ, hàng loạt hồ thủy điện, thủy lợi như: Sông Ba Hạ, Sông Hinh, Sông Cái hay Đồng Nai cũng đang tiến hành xả tràn. Đây là biện pháp cấp bách đối với các hồ chứa đã tích đầy nước sau các đợt mưa lũ lịch sử vừa qua.

Hồ Dầu Tiếng là công trình thủy lợi quan trọng bậc nhất ở Đông Nam Bộ, nằm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và TP.HCM và Đồng Nai. Với diện tích mặt nước hơn 270 km2 và dung tích 1,58 tỷ m3, hồ phục vụ đa mục tiêu, từ cung cấp nước sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp đến phòng lũ và đẩy mặn cho hạ du sông Sài Gòn và Vàm Cỏ Đông.

Tác giả: Thiên Lý

Nguồn tin: Báo VOV