HLV Hà Lan từ chức

Nhà cầm quân 63 tuổi xác nhận quyết định trong tâm thư đầy cảm xúc, khép lại hành trình dẫn dắt 'Cơn lốc màu da cam' trong lần trở lại từ năm 2023.

"Tôi đã quyết định khép lại nhiệm kỳ của mình trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Hà Lan", ông Koeman tuyên bố hôm 1/7 (giờ Hà Nội).

Thất bại trước Ma Rốc khiến giấc mơ World Cup của Hà Lan tan vỡ theo cách đau đớn nhất và HLV Koeman nhận trách nhiệm về thất bại này.

"Chúng tôi đều mơ về một kỳ World Cup mà ở đó mình sẽ làm nên lịch sử. Điều đó đã không xảy ra. Không ai thất vọng hơn tôi. Với tư cách HLV trưởng, tôi phải chịu trách nhiệm. Tôi luôn cảm nhận điều đó và sẽ mãi mang theo trách nhiệm ấy".

HLV Ronald Koeman chính thức từ chức sau khi tuyển Hà Lan thua Ma Rốc ở vòng 1/16 World Cup 2026.

Chiến lược gia Koeman là một trong những tên tuổi lớn nhất lịch sử bóng đá Hà Lan. Ông từng góp công giúp đội tuyển đăng quang EURO 1988, trước khi trải qua sự nghiệp huấn luyện tại Vitesse, Ajax, Benfica, PSV, Valencia, AZ, Feyenoord, Southampton, Everton và Barcelona.

Ông từng dẫn dắt tuyển Hà Lan giai đoạn 2018-2020 trước khi rời đội để nhận lời dẫn dắt Barcelona. Lần trở lại từ năm 2023 được kỳ vọng sẽ đưa đội tuyển nước nhà tiến xa tại World Cup 2026.

HLV Koeman cho biết những biến cố cá nhân trong thời gian qua cũng khiến ông nhìn bóng đá bằng một góc độ khác. Người vợ Bartina, dù đang chống chọi bệnh tật, vẫn luôn động viên ông hoàn thành công việc ở đội tuyển Hà Lan.

"Những năm qua khiến tôi nhận ra một lần nữa rằng có những điều quan trọng hơn bóng đá. Bóng đá là cuộc đời tôi, nhưng sức khỏe là vô giá. Khi người bạn yêu thương nhất đang phải chiến đấu với một thử thách khắc nghiệt, góc nhìn của bạn sẽ thay đổi", ông nói.

Cựu danh thủ Hà Lan đặc biệt tri ân người vợ đã đồng hành cùng mình trong giai đoạn khó khăn: "Dù bản thân đang bệnh, vợ tôi Bartina vẫn ủng hộ và động viên tôi mỗi ngày để hoàn thành công việc ở đội tuyển. Đó là minh chứng cho nghị lực phi thường. Tôi biết ơn bà ấy hơn bất cứ điều gì có thể diễn đạt bằng lời".

Khép lại tâm thư, HLV Koeman gửi lời cảm ơn tới các cầu thủ, ban huấn luyện, Liên đoàn Bóng đá Hà Lan, các CLB và người hâm mộ. Ông thừa nhận vẫn đau vì không thể kết thúc hành trình với danh hiệu World Cup, nhưng muốn rời đi bằng niềm tự hào.

"Tất nhiên, tôi muốn kết thúc chặng đường cùng với tuyển Hà Lan bằng chức vô địch thế giới. Đáng tiếc, giấc mơ ấy không thành hiện thực. Nhưng trên hết, niềm tự hào vẫn còn đó", ông nhấn mạnh.

Hà Lan đã thua Ma Rốc trên loạt sút luân lưu cân não hôm 30/6.

Trên sân Monterrey Stadium (Mexico) hôm 30/6, Ma Rốc thắng Hà Lan 3-2 ở loạt luân lưu sau khi hai đội hòa 1-1 trong 120 phút.

Hà Lan mở tỉ số phút 72 nhờ tiền đạo Cody Gakpo, từ pha phản công được Crysencio Summerville khởi xướng.

Bàn thắng của Gakpo tưởng như đủ để đưa đội bóng của HLV Ronald Koeman đi tiếp, nhất là khi họ đã vượt qua vòng bảng với ngôi đầu bảng F.

Ma Rốc không buông xuôi cho tới tận thời khắc cuối cùng. Khi đồng hồ bước sang phút bù giờ đầu tiên, Issa Diop đánh đầu quân bình tỉ số 1-1, kéo trận đấu từ bờ vực sụp đổi sang hiệp phụ.

Loạt luân lưu biến thành màn thử thách bản lĩnh của 2 đội. Hà Lan bỏ lỡ 3 quả đá, trong đó Crysencio Summerville bị thủ môn Yassine Bounou cản phá ở lượt quyết định.

Ismael Saibari sau đó lạnh lùng sút thành công quả thứ 5, ấn định chiến thắng 3-2 cho Ma Rốc. Đây là lần thứ 2 đội bóng Bắc Phi loại một đối thủ châu Âu bằng luân lưu ở World Cup, sau chiến thắng trước Tây Ban Nha tại vòng 16 đội World Cup 2022.

Tác giả: Như Yên

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn