Hình ảnh "khác thường" của nữ cựu đại úy từng gây náo loạn sân bay Tân Sơn Nhất

Chiều nay 17-5, TAND TP Hà Nội mở phiên xử phúc thẩm để xét đơn kháng cáo của cựu đại úy công an Lê Thị Hiền (40 tuổi, trú quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) và 3 bị cáo khác trong vụ "gí bill" để cướp tài sản của nhiều vị khách đến vui chơi tại quán bar Magic Lounge, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Các bị cáo tại phiên toà, trong đó Lê Thị Hiền đứng giữa

Trước tòa, Lê Thị Hiền trình bày bị cáo đóng vai trò cổ đông, góp 20% vốn tại quán bar Magic Lounge. Nhiệm vụ của bị cáo tại quán chỉ là quản lý thu chi, còn việc hoạt động, quản lý kinh doanh do 2 cổ đông còn lại.

"Bị cáo là cổ đông, đầu tư và hưởng lợi nhuận. Bị cáo không giám sát hoạt động quán và lo việc đối ngoại như tòa sơ thẩm tuyên. Bị cáo cũng không biết chiêu trò dí bill để tăng doanh thu quán"- Lê Thị Hiền khai và nhiều lần nhỏ nhẹ nói: "Xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để bị cáo về nuôi con nhỏ".

Đại diện VKSND truy hỏi: "Trong quá trình điều tra tại sao bị cáo lại nhận tội?". Cựu đại uý đáp: "Do bị cáo cũng được nhận doanh thu từ quán. Do thời gian tạm giam quá lâu, bị cáo nhận tội để xin giảm nhẹ hình phạt sớm được về nuôi con nhỏ".

Bản án HĐXX cấp phúc thẩm nhận định bị cáo Hiền có vai trò tổ chức, cổ đông của quán nên toà cấp sơ thẩm tuyên là phù hợp. 3 bị cáo còn lại có đơn kháng cáo do nhân thân tốt, vai trò phạm tội thứ yếu trong vụ án, gia đình có công với cách mạng nên được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ.

Các bị cáo tại phiên toà

Theo đó, Toà cấp phúc thẩm tuyên y án 7 năm tù đối với bị cáo Hiền. Toà chấp nhận giảm Nguyễn Thị Minh Trang (30 tuổi) từ 7 năm tù xuống còn 5 năm tù và Trần Minh Hiếu (21 tuổi) từ 5 năm tù xuống còn 3 năm 6 tháng tù; Ng.Ph.Tr. (17 tuổi) từ 3 năm 6 tháng xuống còn 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Nhiều bị cáo khác không có đơn kháng cáo nhưng vẫn được giảm án do sự "công bằng" của vụ án.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2019, bị can Lê Thị Hiền và Vũ Anh Hoàng (32 tuổi), Nguyễn Đức Thăng (31 tuổi, cùng trú tại trú tại quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) cùng góp khoảng hơn 2 tỉ đồng mở quán Magic Lounge kinh doanh đồ uống, bóng cười.

Theo phân công, Hoàng có nhiệm vụ thu thập cách thức hoạt động hiệu quả của các quán khác để áp dụng cho quán Magic Lounge; Thăng phụ trách mảng chạy quảng cáo để tìm kiếm khách; còn Hiền quản lý mảng hậu cần thu, chi, giám sát hoạt động và lo mảng "đối ngoại". Lợi nhuận của quán sẽ chia theo % vốn góp của mỗi người.

Tháng 3-2020, 3 người trên ký hợp đồng thuê Nguyễn Thị Minh Trang lên chương trình hoạt động cho quán.

Sau khi ký hợp đồng, Trang bắt đầu tuyển nhân sự và lên quy trình vận hành, hoạt động của quán qua Facebook cho nhóm cổ đông. Trong đó có nội dung cách thức hoạt động tìm kiếm khách qua mạng xã hội Tinder đưa về quán. Nếu thấy khách có tiền, họ sẽ tìm cách đẩy thêm đồ ăn (trái cây), đồ uống (rượu, bia), bóng cười… để khách phải thanh toán hoặc phải để lại tài sản có giá trị.

Do dịch bệnh COVID-19, quán Magic Lounge không có khách, Trang dùng nữ nhân viên của quán lên các trang mạng xã hội Tinder, Badoo… hẹn hò, làm quen, lôi kéo khách đến. Sau đó, các nữ nhân viên sẽ bỏ trốn, để khách ở lại thanh toán tiền. Cùng với đó, sẽ sử dụng "đội bảo an" của quán, đánh, ép khách nếu không chịu trả tiền.

Cơ quan tố tụng xác định từ ngày 31-3 đến 14-4-2021, các đối tượng đã thực hiện 4 vụ cướp tài sản, chiếm đoạt tổng số hơn 84 triệu đồng.

Trước đó, ngày 11-8-2019, bà Lê Thị Hiền làm thủ tục đi chuyến bay từ TP HCM ra Hà Nội. Sau khi đã gửi 4 kiện hành lý đủ tiêu chuẩn miễn cước, Bà yêu cầu nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất cho gửi thêm 1 vali và bị từ chối, đề nghị xách tay. Không được đáp ứng yêu cầu, bà Hiền to tiếng chửi bới, xúc phạm nhân viên an ninh sân bay. Vụ việc đã được phát tán trên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận. Sau đó, Công an Hà Nội đã giáng cấp hàm từ đại úy xuống trung úy với bà Lê Thị Hiền; Đảng bộ quận Đống Đa khai trừ Đảng với trung úy Lê Thị Hiền. Trung úy Lê Thị Hiền đã làm đơn xin ra khỏi ngành và xuất ngũ ngày 18-11-2019.

