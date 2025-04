Đà Nẵng lại xôn xao suất ăn bán trú lèo tèo, lãnh đạo quận xuống kiểm tra ngay

Bài đăng phản ánh suất cơm bán trú được cho là do học sinh chụp tại trường - Ảnh: FB

Theo đó một tài khoản ẩn danh trên hội phụ huynh học sinh Đà Nẵng chia sẻ về suất ăn bán trú ở trường con mình.

Tài khoản này viết: "Tôi xin chia sẻ vài hình ảnh bữa cơm con tôi! Hiện cháu đang học tại trường PĐ - quận Hải Châu - TP Đà Nẵng. Thời gian qua tôi luôn theo dõi bữa cơm của con tại trường. Đến giờ ăn tôi rất muốn vào xem các cháu ăn uống như thế nào nhưng giờ đó phụ huynh không được ra vào tự do, cổng được kiểm soát nghiêm ngặt...".

Kèm bài đăng là hình ảnh được cho là bữa cơm ở trường mà nhiều phụ huynh cho là "lèo tèo", hỏi "thịt ở đâu?".

Sáng cùng ngày, ông Trương Thanh Dũng - phó chủ tịch UBND quận Hải Châu, cùng lãnh đạo phòng giáo dục đã đến Trường tiểu học Phù Đổng kiểm tra.

Ông Dũng cho biết gần đây có một số thông tin phản ánh về suất ăn bán trú. Ngoài kiểm tra đột xuất, quận luôn phản hồi kịp thời khi có thông tin trên mạng. Ông khẳng định chất lượng bữa ăn vẫn đạt chuẩn theo thực đơn, món ăn được quản sinh nấu ngon, vừa miệng.

"Tuy nhiên có lúc quản sinh múc chưa đều, học sinh ăn món mình thích trước nên hình ảnh có thể không phản ánh đầy đủ. Việc phụ huynh vội vàng đưa hình ảnh chưa đầy đủ lên mạng dễ gây hiểu nhầm trường gian dối. Quận kiểm tra đến nay chưa thấy trường nào có suất ăn kém chất lượng", ông nói.

Hiệu trưởng Trường tiểu học Phù Đổng, bà Trương Thị Nhã Trúc, cho biết không chắc hình ảnh trong bài đăng là chụp tại trường mình vì nhiều nơi dùng khay ăn và khăn trải bàn giống nhau.

Lãnh đạo quận và phòng giáo dục quận Hải Châu đến kiểm tra suất ăn tại Trường tiểu học Phù Đổng sáng 14-4 - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Đối chiếu với thực đơn các tháng, bà xác nhận món đậu bắp nhồi tôm, canh khoai tây cà rốt nấu thịt bò xay, tráng miệng chuối có trùng thực đơn trong 1 ngày của tháng 10-2024. Các món khác trong ảnh cũng có trùng nhưng chưa thể xác định là của trường.

Theo bà Trúc, tiền ăn bán trú mỗi ngày là 31.000 đồng, gồm 3.000 đồng phụ phí (gas, điện, nước, giấy vệ sinh…), còn lại 28.000 đồng cho suất ăn chính và xế. Trường chia thành 22.000 đồng cho bữa chính, 6.000 đồng bữa xế. Các món được cân đối trong khung giá này.

Nói về suất ăn bị chê "nghèo nàn", bà Trúc giải thích: "Thịt bò là loại xay, định lượng 1 lạng chia cho 10 suất, múc ra có thể không đều, có em nhiều, em ít. Học sinh cũng có thể đã ăn trước khi chụp hình. Trái cây như nửa quả chuối, một miếng dưa hấu… là đúng suất. Với 22.000 đồng, để có đủ cơm, canh, món chính, món phụ và trái cây là rất khó nên các cô phải cân đối kỹ".

Hiệu trưởng cũng khẳng định trường luôn đón phụ huynh đến giám sát suất ăn, chỉ cần báo với giáo viên chủ nhiệm để nhà trường bố trí người dẫn đến phòng học. "Bảo vệ không thể để người lạ vào hoặc quá đông phụ huynh vì sẽ ảnh hưởng vệ sinh an toàn thực phẩm", bà nói.

