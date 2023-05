Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc khiến 5 người thương vong

Your browser does not support the video tag.

Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên.

15h30 ngày 30/5, Văn phòng Quản lý Đường bộ III.1 (Khu Quản lý đường bộ III) có báo cáo sơ bộ về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên.

Theo Văn phòng Quản lý Đường bộ III.1, lúc 13h35, tại Km 61+456 tuyến cao tốc La Sơn – Hòa Liên (địa phận huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng), xe khách giường nằm BKS 73F-000.63 (đi hướng Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng) va chạm với ô tô Ford 16 chỗ BKS 43B-043.94 đi hướng ngược lại.

Sau va chạm, xe ô tô 16 chỗ lật nghiêng, hư hỏng nặng, một số hành khách bị thương, cố bò ra ngoài, nằm bên hệ thống lan can cầu.

Tai nạn khiến 1 người chết, 4 người bị thương nặng được chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường, giao thông trên tuyến bị tắc nghẽn 2 chiều.

Nhiều người cố gắng dùng sức lật xe ô tô 16 chỗ lên để cứu người mắc kẹt bên trong nhưng không được.

Sau khi xảy ra tai nạn, lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng, Văn phòng Quản lý Đường bộ III.1 khẩn trương có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ.

Đến 15 giờ 30, lực lượng CSGT Công an TP Đà Nẵng vẫn đang phân luồng giao thông, phong tỏa hướng lên cao tốc để tạo điều kiện cho công tác cứu hộ cứu nạn.

Tác giả: Tiến Thu

Nguồn tin: Báo VTC News