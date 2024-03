Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn làm nhiều người th.ư.ơ.n.g v.o.n.g

Your browser does not support the video tag.

Video: Hiện trường thảm khốc vụ tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn làm 10 người thương vong

Đến 1h sáng 11/3 lực lượng chức năng vẫn đang phong toả Km 58 cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua xã Phong Sơn (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc giữa xe khách và xe tải làm 2 vợ chồng trẻ chết thảm cùng nhiều người khác bị thương.

Theo lực lượng chức năng, vụ tai nạn xảy ra lúc 19h40 giữa xe khách BKS: 51B - 261.49 chạy hướng Bắc - Nam và xe tải BKS: 75C - 016.91 đi cùng chiều.

Đến 23h30 ngày 10/3 lực lượng chức năng mới hoàn tất việc khám nghiệm tử thi 2 nạn nhân tử vong là anh Cụt Văn S. (SN 2004) và chị Cụt Thị Ư. (SN 2007). Anh S. và chị Ư. là vợ chồng người Khơ Mú trú huyện Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An).Thi thể sau khám nghiệm được xe cấp cứu đưa khỏi hiện trường.

Tại hiện trường, phần đầu và đuôi xe tải cũng bị hư hỏng.

Chiếc xe khách nằm cách vị trí xe tải khoảng hơn 500 mét bị biến dạng phần đuôi xe.

Từ vị trí xe tải đến vị trí xe khách vương vãi nhiều mảnh vụn kính, mảng nhựa của xe khách rơi ra sau va chạm.

Hình ảnh bên trong phần đuôi xe khách sau khi xảy ra va chạm với xe tải.

Những người trên xe khách đang ngồi la liệt bên hiện trường vụ tai nạn để chờ bố trí chỗ nghỉ ngơi. Lực lượng chức năng cho biết, số hành khách này sẽ được đưa về xã Phong Mỹ (huyện Phong Điền) để ăn uống, nghỉ ngơi và chờ Ban An toàn giao thông tỉnh Thừa Thiên - Huế bố trí phương tiện để tiếp tục hành trình.

Trong khi đó, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục công tác khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Vụ tai nạn khiến cao tốc Cam Lộ - La Sơn ách tắc và đến 1h sáng 11/3 vẫn chưa thể thông tuyến. Nhiều phương tiện chọn rời cao tốc tại nút ra xã Phong Mỹ (huyện Phong Điền) rồi đi theo tỉnh lộ 9 để xuống Quốc lộ 1A.

Khoảng 19h40 ngày 10/3 anh Lê Hoàng Q. (SN 1973, trú Đắk Nông) lái xe khách BKS: 51B - 261.49 chạy trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn hướng Quảng Trị - Đà Nẵng. Khi đến Km 58 đoạn qua thôn Sơn Quả (xã Phong Sơn) thì va chạm với xe tải BKS: 75C - 016.91 do anh Phan Đình T. (SN 1986, trú TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cầm lái. Vụ tai nạn khiến 2 người chết tại chỗ là vợ chồng anh Cụt Văn S. (SN 2004) và chị Cụt Thị Ư. (SN 2007) là người dân tộc Khơ Mú trú huyện Kỳ Sơn (Nghệ An). Những người bị thương được xác định là Linh Văn Khăm (23 tuổi); Lương Thị Bích (23 tuổi); Linh Thanh Trung (2 tuổi) cùng trú xã Mỹ Lý (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An); Cụt Văn Xuân (27 tuổi), Cụt Văn Nam (1 tuổi), Cụt Văn Xuân (32 tuổi), Cụt Văn Huyên (25 tuổi) cùng trú tại xã Bảo Nam (huyện Kỳ Sơn) và Cụt Thị Phuôn (27 tuổi), Lương Thị Khách (24 tuổi) cùng trú tại xã Bắc Lý (huyện Kỳ Sơn). Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục công tác điều tra và chưa công bố nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn.

