Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn khiến 3 mẹ con tử vong

Video: Xe con vượt ẩu, gây tai nạn liên hoàn trên cao tốc làm 3 mẹ con chết.

10h ngày 18/2, tại cao tốc Cam Lộ - La Sơn (đoạn qua huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) xảy ra va chạm liên hoàn giữa 4 ô tô. Vụ tai nạn khiến 3 mẹ con chết. (Ảnh: QT)

Theo báo cáo của lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế, vào thời điểm trên, ông Phan Đình Kiều (1969, trú xã Đăk Blà, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) điều khiển ô tô con BKS: 36A-485.67 chạy trên cao tốc Cam lộ - La Sơn, hướng Đà Nẵng - Quảng Trị. Trên ô tô còn có anh Phan Đình Q. (SN 1978), chị Lê Thị H. (SN 1983, vợ anh Q.) và 2 con là Phan Lê Khánh V. (SN 2009); Phan Đình Quang (SN 2015) cùng trú phố Tân Cộng (phường Đông Tân, TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá). (Ảnh: QT)

Khi đến km 48+200m cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua huyện Phong Điền, ô tô 4 chỗ vượt lên từ phía bên phải, va chạm với xe đầu kéo BKS: 63C-136.59 kéo theo rơ moóc BKS: 63R-00227 do anh Huỳnh Văn Dũng (SN 1974, trú ấp Long Bình, Xã Long An, Châu Thành, Tiền Giang) điều khiển. (Ảnh: QT)

Sau va chạm, ô tô BKS: 36A - 485.67 lao sang phần đường ngược chiều hướng Quảng Trị - Đà Nẵng, va chạm vào xe tải BKS: 63H- 005.68 do anh Lâm Văn Tâm (SN 1982, trú tại khóm Mỹ Thành, phường Vĩnh Mỹ, Châu Đốc, An Giang) cầm lái. (Ảnh: QT)

Sau đó ô tô BKS: 36A-485.67 tiếp tục lao xuống vực bên phải phần đường một chiều hướng Quảng Trị - Đà Nẵng. (Ảnh: QT)

Cũng lúc này, ô tô BKS: 63H-005.68 bị xe đầu kéo BKS: 51D- 150.90 kéo theo rơ moóc BKS: 51R-349.20 do anh Nguyễn Tấn Đạt (SN 1980, trú tổ dân phố 3, phường Phổ Minh, Đức Phổ, Quảng Ngãi) đang đi cùng chiều, phía sau, cùng làn đường hướng Quảng Trị - Đà Nẵng tông vào. (Ảnh: QT)

Ghi nhận tại hiện trường, chiếc xe 4 chỗ biển Thanh Hóa biến dạng hoàn toàn sau tai nạn. Tài xế Phan Đình Kều cùng anh Phan Đình Q. xây xát nhẹ. Hai người trên xe là cháu Phan Lê K.V. (SN 2009); Phan Đ.Q. (SN 2015) chết sau tai nạn; chị Lê Thị H. (SN 1983, vợ anh Q., mẹ 2 cháu bé) cũng qua đời trưa nay sau khi được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện.

Sau khi nắm được thông tin vụ tai nạn, ông Hoàng Hải Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn. Hiện ông Minh đang trên đường đến bệnh viện để thăm hỏi tình hình sức khoẻ người bị thương.

Đến chiều 18/2 chiếc ô tô con trong vụ tai nạn mới được lực lượng chức năng dùng xe cẩu đưa lên xe cứu hộ ra khỏi hiện trường.

