Bắt giữ đối tượng giết người, cướp tài sản sau 05 ngày gây án

Đối tượng Trần Văn Năng



Theo đó, ngày 15/7/2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An nhận được tin báo với nội dung người thân phát hiện bà P.T.H. (sinh năm 1969) trú tại xã Tân An, huyện Tân Kỳ tử vong trong phòng ngủ, trên người và sàn nhà có nhiều vết máu. Qua kiểm tra tài sản trong nhà, người thân phát hiện gia đình bị mất một xe mô tô cùng túi xách của bà H. bên trong có hai chiếc điện thoại di động và một số tài sản khác.

Ngay sau khi nhận được tin báo, dưới sự chỉ đạo của đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành điều tra truy bắt đối tượng gây án.

Xác định đây là vụ án giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng, chưa rõ đối tượng, gây hoang mang trong quần chúng Nhân dân. Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo Lãnh đạo Công an tỉnh xin chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan xác lập chuyên án đấu tranh.

Tang vật chuyên án cơ quan Công an thu giữ



Quá trình rà soát, Ban chuyên án đã xác định được đối tượng nghi vấn liên quan đến vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại huyện Tân Kỳ là Trần Văn Năng (sinh năm 1962) trú tại xã Nhân Hoà, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Đáng nói sau khi gây án Trần Văn Năng đã lấy xe mô tô bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau thời gian làm tốt công tác nắm tình hình và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 19/7/2023 tại thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp các Cục nghiệp vụ Bộ Công an; Công an các tỉnh phía Nam; các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an huyện Tân Kỳ phá thành công chuyên án, tiến hành bắt giữ Trần Văn Năng về hành vi giết người, cướp tài sản đồng thời áp giải đối tượng về Công an Nghệ An để phục vụ công tác điều tra. Cùng với việc bắt giữ Trần Văn Năng, Ban chuyên án đã thu giữ toàn bộ số tài sản mà Trần Văn Năng đã lấy của nạn nhân sau khi gây án.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã tiến hành khởi tố bị can đối với Trần Văn Năng về tội “Giết người”, “Cướp tài sản” để xử lý theo quy định của pháp luật.

Như vậy chỉ sau 05 ngày (kể từ ngày xảy ra vụ án), thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã bắt giữ thành công đối tượng Trần Văn Năng và thu giữ toàn bộ số tài sản là vật chứng của vụ án.

Tác giả: Văn Hậu

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn