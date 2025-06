HĐND tỉnh thông qua 6 Nghị quyết quan trọng

Tham dự Kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung – Bí thư Tỉnh ủy; Lê Hồng Vinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII.

Quang cảnh kỳ họp thứ 30 HĐND tỉnh khóa XVIII

Kỳ họp này diễn ra trong bối cảnh các cơ quan, đơn vị, chính quyền các cấp đang gấp rút tập trung các công việc chuẩn bị cho việc triển khai chính quyền địa phương hai cấp kể từ ngày 01/7/2025. Trước yêu cầu cấp bách của việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo bảo an sinh – xã hội, tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận, thông qua 6 Nghị quyết quan trọng.

Các đại biểu dự kỳ họp

HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua Nghị quyết phân bổ kinh phí sự nghiệp nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh. Việc thông qua Nghị quyết nhằm kịp thời phân bổ kinh phí cho các địa phương thực hiện trước khi kết thúc hoạt động của chính quyền địa phương cấp huyện, không để việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nói chung và việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia nói riêng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An trình bày các dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp

Theo đó, HĐND tỉnh thống nhất phân bổ kinh phí sự nghiệp nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh với tổng số kinh phí là 590.373 triệu đồng.

Tiếp đó, HĐND tỉnh cũng đã thống nhất thông qua Nghị quyết quyết định bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2025 để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn miền Tây tỉnh Nghệ An. Theo đó, HĐND tỉnh quyết nghị bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2025 (đợt 1), với số vốn 907.900 triệu đồng cho 18 dự án, nhiệm vụ từ nguồn vốn ngân sách tỉnh được Trung ương bổ sung cân đối để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn miền Tây tỉnh Nghệ An theo Nghị quyết số 137/2024/QH15 ngày 26/6/2024 của Quốc hội về việc bổ sung thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Lô Thị Kim Ngân trình bày báo cáo thẩm tra các dự thảo Nghị quyết

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2026 – 2030. Đây là Nghị quyết có ý nghĩa rất lớn trong việc hỗ trợ các đối tượng yếu thế trong xã hội là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ gia đình cận nghèo và hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình được tham gia bảo hiểm y tế, tiếp cận các dịch vụ y tế và tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Theo đó, ngoài mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo quy định của Chính phủ, chính sách này còn quy định được hỗ trợ thêm mức đóng gồm: Hỗ trợ 30% mức đóng bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các xã được xác định không còn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn. Hỗ trợ 30% mức đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo. Hỗ trợ 20% mức đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các dự thảo Nghị quyết

Cũng tại Kỳ họp, HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua: Nghị quyết thông qua danh mục dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất mà có diện tích đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết thông qua danh mục dự án phải thu hồi đất trên địa bàn; Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, sau một thời gian ngắn làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Kỳ họp thứ 30 đã hoàn thành chương trình đề ra. Kỳ họp đã thông qua 06 Nghị quyết quan trọng, có ý nghĩa đối với phát triển kinh tế và công tác an sinh xã hội của tỉnh.

Ngay sau kỳ họp này, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các ngành, các địa phương, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương triển khai tổ chức thực hiện các Nghị quyết đã được thông qua bảo đảm đúng tiến độ, hiệu quả và tuân thủ quy định pháp luật.

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các địa phương đã được HĐND tỉnh phân bổ kinh phí sự nghiệp nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025 khẩn trương tổ chức kỳ họp HĐND cấp huyện để phân bổ cho các đơn vị cấp xã trên địa bàn theo nguyên tắc, tiêu chí quy định trước ngày 30/6/2025 nhằm đảm bảo Chương trình không bị gián đoạn khi triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phát huy hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

UBND tỉnh giao chi tiết kế hoạch vốn năm 2025 cho các chủ đầu tư các công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua việc bổ sung kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2025 tại kỳ họp này, sau khi các dự án đã hoàn thành thủ tục đầu tư theo quy định để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn miền Tây tỉnh Nghệ An. Thực hiện nghiêm túc quy trình, thủ tục pháp lý về thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, rừng theo nghị quyết được thông qua, đảm bảo chặt chẽ, minh bạch, đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Triển khai hiệu quả việc tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết hỗ trợ thêm mức đóng bảo hiểm y tế đến các đối tượng thụ hưởng; có phương án tổ chức thực hiện đồng bộ từ cơ sở nhằm đảm bảo không bỏ sót, bỏ lọt các nhóm yếu thế.

Cùng với đó, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chủ động phối hợp với các Ban HĐND tỉnh chuẩn bị chu đáo chương trình, nội dung, tài liệu trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2025 của HĐND tỉnh đảm bảo chất lượng và tiến độ.

“Thời gian từ nay đến khi chính thức đưa vào triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp không còn nhiều, theo chỉ đạo mới nhất của Bộ Chính trị thì các xã sau sắp xếp đơn vị hành chính đi vào hoạt động trên phạm vi toàn quốc từ ngày 1/7/2025. HĐND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành chủ động, khẩn trương rà soát công tác chuẩn bị phương án bố trí nhân sự, trụ sở, phương tiện, cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết khác để bộ máy cấp xã mới sẵn sàng đi vào vận hành thông suốt theo thời gian, tiến độ theo chỉ đạo của Trung ương” – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh.

