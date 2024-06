Hậu ly hôn, Xoài Non về quê làm rẫy khoe vẻ đẹp cực phẩm

Về lại quê nhà, Xoài Non diện trang phục khá giản dị khi diện bộ đồ ngủ được may bằng vải phi bóng, bên ngoài được khoác thêm chiếc áo sơ mi dài tay. Tuy nhìn trông outfit rất đơn giản, nhưng Xoài Non lại mang đến cảm giác rất tươi trẻ và xinh xắn. Nhiều ý kiến cho rằng, họ rất thích tạo hình gái quê của cô nàng trông vừa hiền hậu vừa đáng yêu.