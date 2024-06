Diệp Lâm Anh vội lên tiếng về phát ngôn mừng khi Xoài Non ly hôn

Những ngày qua, thông tin Xoài Non chính thức xác nhận tan vỡ với Xemesis gây xôn xao mạng xã hội. Từng có đám cưới rầm rộ tiền tỷ, cuộc sống "chanh sả" đáng mơ ước, vì vậy việc Xoài Non bước chân ra khỏi chốn hào môn khiến netizen rần rần bàn tán. Giữa lúc thông tin vụ hôn nhân của vợ chồng Xemesis đang được bàn tán sôi nổi, động thái của Diệp Lâm Anh cũng khiến nhiều người chú ý. Bởi lẽ Diệp Lâm Anh và "streamer giàu nhất Việt Nam" Xemesis từng có mối quan hệ họ hàng, cô và Xoài Non cùng làm dâu hào môn.

Sau màn lên tiếng động viên chị dâu cũ "Chặng đường tiếp theo hãy cố gắng mạnh mẽ em nhé!", Diệp Lâm Anh đã bức xúc vì bị tung tin không đúng sự thật. Theo đó, trên mạng xã hội lan truyền bài đăng có nội dung: "Diệp Lâm Anh: Làm dâu hào môn không sướng như mọi người nghĩ đâu. Xoài Non bước ra khỏi nhà đó, tôi thấy mừng cho em ấy". Nữ ca sĩ cho biết chưa từng phát ngôn như thế kia, thông tin này hoàn toàn không đúng sự thật.

"Các bạn lại nhét chữ vào cái miệng xinh của chị Diệp Lâm Anh rồi. Mà nếu chị có phát ngôn thì nó cũng phải lắng đọng hơn chứ giọng văn không nông nổi tuổi dậy thì như thế được đâu", Diệp Lâm Anh "dở khóc dở cười" đính chính. Ngoài ra, khi Xemesis cho rằng cũng có nhiều phát ngôn anh không nói, như bị bịa ra, Diệp Lâm Anh lên tiếng bênh vực anh họ chồng cũ. Cô khẳng định Xemesis không đùa giỡn, chỉ có ai ở trong hoàn cảnh tan vỡ như thế này mới đồng cảm được.

Diệp Lâm Anh khẳng định chưa từng phát ngôn chuyện làm dâu hào môn không sướng như mọi người nghĩ, mừng vì Xoài Non ly hôn

Diệp Lâm Anh từng có mặt trong lễ gia tiên và đám cưới của Xoài Non

Diệp Lâm Anh động viên Xoài Non, bênh vực anh họ của chồng cũ

Diệp Lâm Anh cũng có cuộc hôn nhân kéo dài 4 năm sau đó tan vỡ gây xôn xao dư luận. Thời điểm làm dâu hào môn, nữ ca sĩ giữ mối quan hệ thân thiết với những người thân của chồng cũ. Diệp Lâm Anh và Xoài Non cũng thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong những buổi tụ họp đại gia đình. Sau tan vỡ, "Chị đẹp" của LUNAS có sự nghiệp ngày càng thăng tiến, cô nhận chăm sóc con gái, bé trai được bố thiếu gia nuôi dưỡng.

Nói về cuộc sống hậu bước ra khỏi chốn hào môn, Diệp Lâm Anh từng chia sẻ: "Khi tôi livestream cho thương hiệu của mình thì cũng nhận vài bình luận kiểu như: 'Ủa, bây giờ cũng phải bán hàng thế này hả?'. Nhưng thật ra mà nói, lúc còn ở trong nhà chồng cũ thì tôi cũng đã livestream bán hàng cho các thương hiệu thời trang của mình rồi. Tôi thấy việc bán hàng bằng hình thức trực tiếp đang là xu hướng rất phổ biến nên cũng muốn đẩy mạnh kênh kinh doanh này. Tất nhiên, cuộc sống hiện tại của tôi không còn thoải mái như lúc trước, tôi không phủ nhận. Sau biến cố, tôi phải sắp xếp rất nhiều thứ, tìm cách để tự vực dậy bản thân về mặt kinh tế. Vì thế trong thời gian qua tôi luôn làm việc chăm chỉ, nỗ lực để kiếm tiền và hoạt động nhiều hơn là chuyện rất bình thường".

Diệp Lâm Anh đã bước ra khỏi cuộc hôn nhân thị phi, ồn ào

Hiện tại, cô tập trung làm việc và dành thời gian cho các con nhỏ

Tác giả: Hạ Anh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn