Hành trình từ “thủ phủ của cái chết trắng” đến xã sạch về ma tuý

Đại úy Nguyễn Văn Hùng - Trưởng Công an xã Lượng Minh chia sẻ, Lượng Minh là xã vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn, nằm bên dòng Nậm Nơn với hơn 227km2, dân số 5.310 người, trong đó chủ yếu là đồng bào Thái, Khơ mú, Ơ Đu, Tày. Do địa hình có nhiều đồi núi, sông suối nên việc đi lại giữa các bản rất khó khăn, xã có 10 bản trong đó có 2 bản Cà Moong và bản Xốp Cháo nằm trên những ngọn đồi nhô lên giữa lòng hồ thủy điện Bản Vẽ, tách biệt hoàn toàn với bên ngoài, muốn vào được 2 bản này cũng phải mất nửa ngày di chuyển vừa bằng xe máy, đến đi thuyền và đi bộ.

Đời sống của nhân dân nơi đây còn gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí chưa cao nên người dân dễ bị lôi kéo vào các hoạt động phạm pháp như buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản, buôn bán người…

Công an xã Lượng Minh tuyên truyền phổ biến pháp luật đến nhân dân trên địa bàn.

Trước thực trạng đó, từ khi có lực lượng Công an chính quy về xã, đặc biệt là khi triển khai chính quyền 2 cấp, Công an xã Lượng Minh một mặt tham mưu chính quyền địa phương huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, cùng chung tay đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma tuý trên địa bàn.

Riêng Công an xã Lượng Minh đã thực hiện cao điểm tổng rà soát, phát hiện, thống kê, quản lý người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, người bị quản lý cai nghiện sau ma túy và đấu tranh, triệt xóa tụ điểm phức tạp về ma túy theo kế hoạch của Bộ Công an, đặc biệt là triển khai xây dựng xã sạch về ma tuý của Công an tỉnh.

Công an xã đã nêu cao tinh thần, trách nhiệm hoàn thành tốt các nội dung mục tiêu đề ra, quyết không để xảy ra điểm bán lẻ trên địa bàn. Chỉ tính trong đợt cao điểm đã tổ chức hơn 60 lượt test ma túy các đối tượng nghi nghiện trên địa bàn, lập hồ sơ và đưa vào diện quản lý 1 đối tượng, quản lý sau cai nghiện 18 đối tượng.

Công an xã Lượng Minh vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ.

Mặc dù thế, xã Lượng Minh vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp liên quan đến tệ nạn, tội phạm ma túy, để đưa Lượng Minh trở thành xã sạch về ma tuý, theo Đại úy Nguyễn Văn Hùng thì điều tiên quyết là phải kiểm soát được các đối tượng gây mất an ninh, trật tự. Muốn giảm tội phạm trộm cắp thì địa bàn phải không có người nghiện, giảm đối tượng nghiện thì phải chặt đứt “nguồn cung” là các điểm bán lẻ, xây dựng “lá chắn” tại các ngõ ngách thẩm lậu ma túy vào địa bàn.

Chính vì thế, tổ tuần tra Công an xã luôn phối hợp chặt chẽ với lực lượng đảm bảo ANTT tại cơ sở thường xuyên tổ chức tuần tra khép kín địa bàn, phòng ngừa tội phạm nói chung và phòng chống tội phạm ma tuý nói riêng. Nhất là các khu vực có nguy cơ tiềm ẩn liên quan đến hoạt động của tội phạm ma tuý. Từ đó góp phần ngăn chặn các đối tượng vãng lai đến địa bàn hoạt động.

Để giải quyết tận gốc vấn đề, Công an xã Lượng Minh còn tham mưu Đảng ủy, UBND xã Lượng Minh ra nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai hiệu quả công tác thực hiện và nhân rộng đề án “Xã biên giới sạch về ma túy”, xây dựng 10 mô hình “Bản, làng sạch về ma túy” tại 10/10 bản của xã. Đơn vị còn tham mưu UBND xã mở đợt cao điểm vận động nhân dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, qua đó đã vận động người dân tự nguyện giao nộp 62 súng tự chế.

Công an xã Lượng Minh tổ chức tuần tra khép kín địa bàn, phòng chống tội phạm.

Ngoài ra, Công an xã Lượng Minh còn tích cực tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về các nội dung: Tuyên truyền về Luật an ninh cơ sở; Luật phòng chống ma túy… kết hợp tuyên truyền Phòng ngừa tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo qua mạng, Phòng chống mua bán người, Đề án 06/CP,… tại các bản, các trường học trên địa bàn thu hút nhiều lượt người tham gia. Ngoài ra, Công an xã tham mưu UBND xã chỉ đạo Ban quản lý các bản tăng cường công tác tuyên truyền trên loa phát thanh trên địa bàn…

Bên cạnh đó, Công an xã còn trực tiếp tham mưu xây dựng và triển khai hiệu quả các mô hình như: Mô hình Chính quyền và nhân dân chung tay giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng phát triển đời sống, kinh tế; Mô hình Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống… Từ đó góp phần tạo sinh kế cho người từng lầm lỗi tái hoà nhập cộng đồng và vươn lên trong cuộc sống.

Chính những biện pháp đồng bộ trên đã giải quyết căn cơ, chặn đứng những vấn đề phức tạp về ma túy cùng các tệ nạn xã hội khác nảy sinh trên địa bàn. Hiện, xã Lượng Minh đã hoàn thiện hồ sơ để trình cấp trên công nhận “xã sạch về ma túy”. Và hơn tất cả, chính điều đó đã góp phần giữ vững ANTT tại cơ sở, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân trên địa bàn.

Tác giả: Hải Việt

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân