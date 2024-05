Hàng triệu người dùng điện thoại Galaxy cũ bắt đầu đón nhận “trí tuệ nhân tạo”

Nhật ký thay đổi của những điện thoại này chỉ đề cập đến tính năng Circle to Search như một phần của bản cập nhật One UI 6.1. Trong khi đó, Galaxy Z Fold 3 dường như sẽ nhận được nhiều tính năng AI hơn, bao gồm hình nền do AI tạo và chỉnh sửa hình ảnh AI tạo sinh.

Các tính năng của Galaxy AI này được Samsung triển khai thông qua bản cập nhật One UI 6.1 và đóng vai trò quan trọng trong trải nghiệm Galaxy S24. Samsung đã phát hành One UI 6.1 với Android 14 và Galaxy AI cho dòng Galaxy S23 trước khi triển khai đến dòng Galaxy S22. Nhưng công ty vẫn chưa hoàn thành hết mọi việc vì bản cập nhật đã được phát hiện đang triển khai cho dòng Galaxy S21 và một số điện thoại màn hình gập thế hệ trước của công ty, cụ thể là Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Fold 3 và Galaxy Z Flip 3.

Bản cập nhật này hiện đang được triển khai cho Galaxy S21, Galaxy S21 Plus và Galaxy S21 Ultra, tuy nhiên Galaxy S21 FE không bao gồm trong loạt sản phẩm này. Hàn Quốc là khu vực đầu tiên nhận được bản cập nhật, và không bất ngờ khi bản cập nhật sẽ đến với các thị trường khác. Như vậy, ngay cả những smartphone Galaxy S cao cấp của năm 2021 cũng sẽ tham dự bữa tiệc AI của Samsung.

Bản cập nhật là phiên bản F936NKSU2FXDC và nặng ở mức 2,8 GB. Để cài đặt bản cập nhật, người dùng hãy đi tới Cài đặt > Cập nhật phần mềm > Tải xuống và cài đặt.

Tác giả: Khôi Nguyễn

Nguồn tin: vietnamdaily.trithuccuocsong.vn