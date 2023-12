Hàng trăm doanh nghiệp, hộ kinh doanh ở Hội An bị ngân hàng kiện ra tòa

Báo cáo tình hình du lịch của Hội An 9 tháng đầu năm 2023 cho thấy tổng khách tham quan ước đạt gần 3,1 triệu lượt, trong đó tổng lượt khách lưu trú đạt gần 1,2 triệu lượt, tăng hơn 215% so với cùng kỳ 2022. Tổng doanh thu ngành du lịch ước đạt hơn 2.568 tỉ đồng. Dù tăng nhưng các doanh nghiệp cho biết doanh thu hiện nay chỉ dừng ở mức cầm cự, chưa có nhiều lợi nhuận do giá phòng thấp, chi phí lớn.