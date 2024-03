Hàng nghìn tài sản cũ được mang đấu giá, điện thoại chỉ từ 20.000 đồng

Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam mới đây thông báo đấu giá 1.198 tài sản, hàng hóa cũ các loại do Sở Tài Chính Hà Nội quản lý. Tài sản này được xác lập quyền sở hữu toàn dân do cơ quan thi hành án chuyển giao sang Sở Tài chính tiếp nhận, xử lý.

Giá khởi điểm của lô tài sản này là hơn 1,5 tỷ đồng, khách tham gia đấu giá cần đặt trước 150 triệu đồng.

Nhiều điện thoại cũ được bán đấu giá từ 20.000 đồng

Cụ thể, lô tài sản bao gồm 2 chiếc ôtô nhãn hiệu Lexus và BMW 750i màu đen sản xuất năm 2007 có giá bán khởi điểm lần lượt là 720 triệu đồng và 580 triệu đồng.

Bên cạnh đó, tài sản đấu giá còn bao gồm 29 xe máy các loại như Honda, Yamaha với giá khởi điểm dao động 3-6 triệu đồng/chiếc. Đặc biệt, có 2 xe Honda SH được rao bán với giá 25-38 triệu đồng/chiếc.

Ngoài ra có 3 chiếc xe máy, môtô Honda CB400 bán đấu giá theo hình thức thu hồi phế liệu, không tiếp tục lưu hành với giá 500.000 đồng đến 4,5 triệu đồng mỗi chiếc.

Đáng chú ý, trong lô hàng đấu giá lần này có khoảng hơn 1.000 chiếc điện thoại di động các loại như Samsung, iPhone, Nokia, Oppo... với mức giá khởi điểm 20.000 đồng/chiếc. Một số mẫu iPhone, Samsung đời cao có giá 50.000 đồng/chiếc, hay nhiều laptop cũng đồng giá từ 200.000 đồng/chiếc. Đặc biệt có 2 chiếc điện thoại Vertu được bán với giá khởi điểm 3 triệu đồng/chiếc.

Giá khởi điểm của lô tài sản này là hơn 1,5 tỷ đồng, khách tham gia đấu giá cần đặt trước 150 triệu đồng.

Số tài sản này đang được lưu giữ tại kho hàng Thượng Thanh (quận Long Biên, TP Hà Nội). Thời gian đấu giá dự kiến vào sáng 14/3 theo hình thức trực tuyến trên website của công ty đấu giá hợp danh đấu giá Việt Nam.

Sở Tài chính Hà Nội từng nhiều lần đăng tin đấu giá tài sản, hàng hóa cũ các loại do đơn vị này quản lý với mức giá rẻ. Hồi đầu năm, đơn vị này cũng đăng thông tin thanh lý một ô tô Ford sản xuất từ năm 2004, do Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP Hà Nội cấp cho Sở Tài chính Hà Nội với giá khởi điểm 17 triệu đồng.

Hồi cuối năm 2022, đơn vị này thanh lý 47 xe công hỏng, không đảm bảo an toàn khi vận hành tham gia giao thông của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố với tổng nguyên giá 18,575 triệu đồng.

Trước đó, tháng 6/2023, Sở Tài chính Hải Dương cũng đã đấu giá hơn 200 chiếc điện thoại thương hiệu iPhone, Samsung, Oppo, Nokia... đã qua sử dụng với giá khởi điểm hơn 52 triệu đồng.

Hồi tháng 2/2024, cơ quan này cũng vừa đấu giá lô tài sản bao gồm 22 điện thoại iPhone, Samsung các loại với giá khởi điểm hơn 115 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là điện thoại iPhone 6, 7, XS, 12, 13 Pro Max...

Tác giả: Quỳnh Chi

Nguồn tin: nguoiduatin.vn