Hàng ngàn giáo viên bị chi trả thiếu tiền phụ cấp ưu đãi nghề

Ngày 10-2, một lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk xác nhận đơn vị đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Đắk Lắk về việc chi trả thiếu tiền phụ cấp ưu đãi nghề giáo cho giáo viên giảng dạy trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột (cũ).

UBND TP Buôn Ma Thuột (cũ) chi trả thiếu tiền phụ cấp ưu đãi nghề của hàng ngàn giáo viên

Trước đó, tháng 4-2025, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đã công bố kết luận thanh tra đột xuất về việc chi trả chế độ phụ cấp ưu đãi cho nhà giáo tại 15 địa phương cấp huyện và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk.

Theo Thanh tra tỉnh Đắk Lắk, có 13 đơn vị tại Đắk Lắk đã chi thừa so với quy định hơn 125 tỉ đồng từ tháng 6-2021 đến tháng 9-2024.

Trong khi đó, tại TP Buôn Ma Thuột lại chi trả thiếu cho giáo viên đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn 7 xã, phường gồm: Cư Êbur, Ea Kao, Ea Tu, Hòa Phú, Hòa Thắng, Hòa Xuân và phường Ea Tam, với tổng số tiền hơn 30,4 tỉ đồng.

Thanh tra tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các đơn vị thu hồi toàn bộ số tiền phụ cấp chi sai và tổ chức kiểm điểm trách nhiệm; riêng với UBND TP Buôn Ma Thuột phải chi trả đầy đủ số tiền còn thiếu cho các giáo viên tại 38 trường.

Lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa qua một số giáo viên đã có "tâm thư" gửi đơn vị đề nghị được sớm chi trả chế độ phụ cấp ưu đãi nghề giáo.

Sở Tài chính đã có công văn đề nghị UBND các xã, phường: Buôn Ma Thuột, Tân An, Tân Lập, Ea Kao, Hòa Phú rà soát, tổng hợp, báo cáo gửi về Sở chậm nhất vào ngày 27-2 để tham mưu UBND tỉnh.

Tác giả: Cao Nguyên

Nguồn tin: Báo Người Lao Động