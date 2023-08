Hàng loạt doanh nghiệp bất động sản, du lịch bị cưỡng chế vì nợ thuế

Nhiều tên tuổi bị cưỡng chế thuế DN bị cưỡng chế thuế theo danh sách công khai trong tháng 8-2023 của Cục Thuế TP Đà Nẵng còn có Công ty CP Regal Group, nợ 56 tỉ đồng; Công ty CP đầu tư Quốc Bảo, 37,4 tỉ đồng; Công ty CP Danh Khôi miền Trung nợ 16,4 tỉ đồng; Công ty CP PPC An Thịnh Đà Nẵng, chủ đầu tư dự án căn hộ và khách sạn Wyndham Soleil Đà Nẵng, 10 tỉ đồng; Công ty TNHH Empire Hospitality, dự án Cocobat Đà Nẵng, 7,3 tỉ đồng; Công ty CP Tập đoàn đầu tư GAIA, 4,9 tỉ đồng... Bên cạnh đó là các DN ngành khác: Công ty CP đầu tư du lịch Hà Nội Non Nước, chủ đầu tư khu du lịch cao cấp ven biển Non Nước, nợ 10 tỉ đồng; Công ty CP Xây dựng công trình giao thông Đà Nẵng nợ 32 tỉ đồng... Thu hồi lớn, khoanh và xóa nợ cũng nhiều Trong nửa đầu năm nay, Cục Thuế TP.HCM đã ban hành 45.473 quyết định cưỡng chế thuế. Tổng số nợ thuế đã thu hồi được là 12.709 tỉ đồng, bằng 94% so với cùng kỳ năm ngoái. Về khoanh nợ, xóa nợ thuế không còn khả năng thu theo nghị quyết số 94 của Quốc hội, Cục Thuế TP.HCM cho biết đã khoanh nợ cho 119.975 lượt người nộp thuế với số tiền 4.658 tỉ đồng. Lũy kế, UBND TP.HCM đã ban hành 329 quyết định xóa nợ cho 17.232 lượt người nộp thuế với tổng số tiền chậm nộp là 499,9 tỉ đồng. Tổng cục Thuế đã ban hành 12 quyết định xóa nợ cho 12 lượt người nộp thuế với tổng số tiền chậm nộp là 78,8 tỉ đồng. Trước đó, sơ kết sáu tháng, Cục Thuế TP.HCM cũng cho biết nợ thuế tại TP.HCM lên đến 53.022 tỉ đồng. Đáng chú ý, nợ thuế tăng đột biến 12.672 tỉ đồng do nợ từ các công ty địa ốc. Trong đó, Công ty quốc tế Thế Kỷ 21 nợ nhiều nhất 6.146 tỉ đồng, Công ty Thuận Việt nợ 2.696 tỉ đồng, Công ty Xuyên Việt Oil nợ 1.531 tỉ đồng. Theo tìm hiểu, Công ty TNHH phát triển Quốc tế Thế Kỷ đang là chủ đầu tư dự án 30,2ha tại phường Bình Khánh, TP Thủ Đức. Đây cũng là một trong bảy dự án trọng điểm mà TP.HCM "quyết liệt" tháo gỡ vướng mắc. Trong khi đó, Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thuận Việt được UBND TP.HCM giao thực hiện dự án 1.330 căn hộ tái định cư tại Thủ Thiêm. Tuy nhiên, dự án này với tên gọi New City Thủ Thiêm sau đó bị Thanh tra Chính phủ chỉ ra Công ty Thuận Việt tự ý thay đổi thiết kế từ dự án tái định cư sang nhà ở thương mại trái luật.