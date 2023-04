Hàng chục cảnh sát kiểm tra công ty tài chính ở TP.HCM

Xe cảnh sát xuất hiện bên ngoài trụ sở công ty tài chính. Ảnh: L.T.

Ngày 7/4, Công an quận 1 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM kiểm tra hành chính một công ty tài chính nằm trên đường Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình.

Theo ghi nhận, hàng chục cảnh sát có mặt tại trụ sở công ty trên từ lúc 8h cùng ngày. Phía bên ngoài, nhiều cảnh sát phong tỏa, kiểm soát người ra vào công ty trên, để lực lượng nghiệp vụ vào bên trong công ty kiểm tra hành chính.

Theo cảnh sát, động thái kiểm tra này diễn ra trong bối cảnh Công an TP.HCM và các quận, huyện, TP Thủ Đức đẩy mạnh rà soát, xử lý sai phạm tại nhiều công ty tài chính, thu hồi nợ trên địa bàn. Trước đó, Công an TP.HCM đã triệt xóa 6 băng nhóm cưỡng đoạt tài sản núp bóng các công ty tài chính, luật, mua bán nợ…

Đối với Công ty CP kinh doanh F88 chi nhánh TP.HCM, cơ quan điều tra đã khởi tố 10 bị can là trưởng nhóm và nhân viên. Qua tổng kiểm tra hành chính, công an phát hiện 79 địa điểm kinh doanh của F88 ở TP.HCM có các lỗi vi phạm quy định về quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự.

Cảnh sát kiểm tra công ty tài chính ở quận 1. Ảnh: T.L.

Tác giả: Lê Trai

Nguồn tin: zingnews.vn