Hai "vị khách lạ" lững thững vào shop quần áo khiến nhân viên đứng hình, hớt hải đuổi vội

Một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh tượng "dở khóc dở cười" tại một cửa hàng thời trang vào 12h trưa ngày 2/6 vừa qua đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, hai con trâu to lớn đang lững thững di chuyển ngoài đường thì bất ngờ "bẻ lái" thong thả bước vào bên trong shop quần áo, như thể đang ghé vào thử đồ hoặc tìm chỗ tránh nắng.

Your browser does not support the video tag.

Cả hai vị khách di chuyển khá nhẹ nhàng, từ từ tiến sâu vào khu vực treo quần áo khiến một nữ nhân viên đang ngồi bấm điện thoại không chú ý. Mãi sau có người bên ngoài cửa nhắc nhở khiến nhân viên không khỏi giật mình, vội đứng dậy quán sát tình hình. Phát hiện "khách không mời", cô vội vã đứng bật dậy và có chút lúng túng khi tìm cách xua đuổi chúng ra khỏi cửa hàng.

Bị đuổi ra ngoài khiến hai con trâu có chút giật mình, di chuyển loạng choạng làm đổ cả một dãy quần áo của shop. Một vị khách cũng do vội vàng né tránh hai con trâu nên cũng đã ngã nhào xuống sàn nhà.

Một lúc sau, nhờ sự can thiệp nhẹ nhàng nhưng kiên quyết của nhân viên, cả hai “vị khách đặc biệt” mới chịu quay đầu rời khỏi cửa tiệm.

Sự việc được camera an ninh ghi lại trọn vẹn và nhanh chóng lan truyền trên mạng. Đa số cư dân mạng đều bật cười trước tình huống hy hữu này, đồng thời khen ngợi nữ nhân viên vì phản ứng bình tĩnh, không hoảng loạn dù gặp “khách” to xác.

Tài khoản D.L hài hước bình luận, “Có khi mấy bạn định vô thử bộ đồ hè mát mẻ chứ không có ý phá đâu!”. Người khác lại trêu: “Làm nhân viên shop thời nay không dễ, ngoài khách hàng là người còn có cả... trâu!”.

Hiện chưa rõ địa điểm chính xác nơi xảy ra sự việc, nhưng đoạn clip vẫn đang tiếp tục thu hút hàng chục nghìn lượt chia sẻ và bình luận.

Tác giả: Nam An

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn