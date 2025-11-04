Hái trộm cà phê, nam thanh niên bị tóm khi quay lại vườn lấy "chiến lợi phẩm"

Công an xã Phúc Thọ Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng đang củng cố hồ sơ để xử lý Đ.T.M. (30 tuổi, quê Nghệ An), đối tượng hái trộm cà phê của người dân địa phương.

Đ.T.M. tại cơ quan công an.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 3-11, M. đi bộ đến vườn cà phê của ông Lê Tấn Tr. tại thôn Phúc Hưng, xã Phúc Thọ Lâm Hà hái trộm được 2 bao. Chưa thể mang đi, thanh niên này giấu 2 bao cà phê dưới gốc cây gần mép đường rồi đi bộ trở về.

Sáng cùng ngày, ông Tr. ra vườn thì thấy có dấu hiệu cà phê bị hái trộm, bẻ cành tơi tả. Khi kiểm tra, ông phát hiện 2 bao cà phê giấu dưới gốc. Nhận định kẻ gian sẽ quay trở lại lấy "chiến lợi phẩm", ông Tr. báo Công an xã Phúc Thọ phối hợp để bắt giữ.

Đến trưa 3-11, khi M. chạy xe máy đến chở 2 bao cà phê thì bị người dân phát hiện vây bắt. Công an xã Phúc thọ cũng lập tức có mặt hỗ trợ, xử lý vụ việc.

Một trong 2 bao cà phê mà M. giấu trong vườn nhà ông Tr. sau khi hái trộm.

Theo ông Tr, ngoài 2 bao cà phê nêu trên, có thể một phần cà phê đã bị kẻ gian đưa đi tiêu thụ

Lãnh đạo Công an xã Phúc Thọ cho biết mùa thu hoạch cà phê sắp đến cao điểm, công an xã sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát để bảo vệ tài sản cho người dân. Địa phương khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, bảo vệ tài sản của mình.

Tác giả: Trường Nguyên

Nguồn tin: Báo Người Lao Động