Bắt quả tang nhóm người trộm 24 con chó chỉ trong một đêm

24 con chó bị nhóm người lợi dụng đêm khuya bắt trộm của người dân 7 xã phường ở Đồng Tháp - Ảnh: THANH THẢO

Chiều tối 29-10, Công an xã An Long, tỉnh Đồng Tháp cho biết Tổ tuần tra ban đêm đã phát hiện 4 người trộm chó và bắt được 3 người, thu giữ 24 con chó đã chết và nhiều dụng cụ dùng để trộm chó.

Trước đó trong khi tuần tra kiểm soát phòng, chống tội phạm ở khu vực bến đò An Long - Tân Quới thuộc xã An Long, Công an xã An Long phát hiện 4 người lạ mặt đi xe máy, trên hai xe chở 4 bọc đen có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra.

Thấy tổ công tác, 4 người bỏ chạy. 3 người bị khống chế, bắt giữ, còn 1 người chạy thoát.

Kiểm tra 4 bọc đen trên xe có 24 con chó đã chết trọng lượng 325kg. Các dụng cụ để trộm chó gồm 2 cây súng bắn chĩa tự chế, 2 cây chĩa nối dây điện, 2 bộ kích điện, 2 cục pin, 2 đoạn dây điện, 1 bình xịt hơi cay.

Tại cơ quan công an, 3 người bị bắt gồm Lê Minh Hùng (30 tuổi, ngụ phường An Bình), Nguyễn Thành Công (20 tuổi) và Nguyễn Văn Nhi (27 tuổi, cùng ngụ xã Bình Thành) khai nhận đi trộm chó của người dân trên các tuyến đường nông thôn thuộc 8 xã phường (xã Bình Thành, xã Bình Tấn, xã Phú Cường, xã Tam Nông, xã Tràm Chim, xã An Hòa, phường An Bình).

Khi đến địa bàn xã An Long thì bị phát hiện, bị bắt.

Hiện vụ việc đang được Công an xã An Long tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: Đặng Tuyết - Thanh Thảo

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ