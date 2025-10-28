Hai thanh niên trả giá đắt vì phút nóng giận gây hậu quả chết người

Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả đau lòng

Phiên toà xét xử phúc thẩm xét xử hình sự bị cáo B.V.H. (SN 2007), trú tại xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An và Đ.Đ.T. (SN 2006), trú tại xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An về tội Cố ý gây thương tích diễn ra trong một ngày rét mướt. Có mặt tại phiên toà, nhiều người tiếc rẻ cho 2 bị cáo khi tuổi đời còn trẻ mà phải vướng vào vòng lao lý. Giá như họ bình tĩnh, giải quyết mâu thuẫn theo cách khác thì không xảy ra hậu quả đau thương như ngày hôm nay.

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 21h ngày 7/6/2023, B.V.H. đi chơi ném bóng nước cùng mấy người bạn ở cùng địa phương. Khi đang đi trên đường, H. gặp nhóm thanh niên trú xã Xuân Lâm (cũ), trong đó có anh Phan Hữu Khang và N.C.Th. Do có mâu thuẫn từ trước nên khi thấy H. đi qua, Khang hô hoán nhóm của mình rượt đuổi.

Lát sau, H. trở về xưởng đá liền nói với anh Đậu Đình Lực (chủ xưởng đá nơi H. làm việc) về việc bị nhóm thanh niên xã bên đuổi đánh. Sau khi biết nhóm thanh niên xã bên đang ở quán trà chanh, H. rủ T. cùng đi. Lực cũng lái ô tô đến.

Bị cáo H. và T. tại phiên toà.

Tại quán, H. lấy 2 tuýp sắt trong cốp xe ô tô của Lực rồi đưa cho T. chạy vào quán nước. Nhóm thanh niên xã Xuân Lâm trong đó có N.C.Th. thấy vậy liền bỏ chạy.

T. và H. quay về xưởng đá làm việc một lát lại tiếp tục chở nhau đi tìm nhóm thanh niên đó. Tuy nhiên, khi đến nơi thì người chủ quán cho biết nhóm đó đã về, đồng thời nhắc H. "về đi". Sau một hồi tìm kiếm ở khu vực cánh đồng nhưng không thấy, T. và H. quay về.

Trong lúc làm tại xưởng đá, H. nói với T. quay lại tìm người để đập. Khoảng 22h40 cùng ngày, cả hai tiếp tục rủ nhau đi tìm nhóm thanh niên xã bên.

Sau một hồi tìm kiếm ở khu vực bưu điện, H. phát hiện bàn chân của anh N.C.Th. lộ ra thì gọi T.: "Tau thấy đây rồi, lại đây". Vừa nói xong, H. dùng tuýp sắt đánh vào người anh Th. khiến nạn nhân gục xuống đất. Lúc này, T. chạy đến, mở điện thoại cho H. kiểm tra thì thấy anh Th. bị chảy máu mũi, miệng dính cát.

Vì hoảng sợ, T. điện thoại báo sự việc cho anh Lực nên người đàn ông này đã chở nạn nhân xuống trạm y tế xã kiểm tra. Nhân viên trạm y tế sau khi kiểm tra nhưng không phát hiện thấy thương tích gì nên Lực đã đưa nạn nhân về nhà.

Rạng sáng ngày 8/6/2023, anh Th. bị đau đầu nên được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu. Đến ngày 14/6/2023, anh N.C.Th. tử vong. Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân chết của nạn nhân là vỡ, sập xương hộp sọ, xuất huyết não, phù não…

Hối hận muộn màng

Được biết, thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, B.V.H. 15 tuổi 6 tháng 24 ngày. Đ.Đ.T. 17 tuổi 4 tháng 28 ngày. Tòa sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo B.V.H. 5 năm 6 tháng tù, bị cáo Đ.Đ.T 2 năm 6 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích.

Phía đại diện hợp pháp cho bị hại kháng cáo đề nghị tăng hình phạt đối với bị cáo H. và xem xét vai trò của anh Đậu Đình Lực để xét xử đúng người, đúng tội. Tại tòa phúc thẩm, phía đại diện bị hại giữ nguyên nội dung kháng cáo.

Người nhà cũng mang di ảnh bị hại đến phiên toà. Bà N.T.T., mẹ của bị hại cũng nhiều lần rơi nước mắt khi 2 bị cáo khai về quá trình phạm tội. Được biết, hoàn cảnh gia đình bà T. hết sức khó khăn. Vợ chồng bà sinh được 4 người con. Người con đầu bị bệnh, mặc dù hơn 30 tuổi nhưng hình hài chỉ bằng cô bé 8 tuổi. Th. còn có một người anh sinh đôi và em út còn nhỏ. Nỗi đau mất con khiến vợ chồng bà T. suy sụp nhiều. Nhiều đêm họ đã thức trắng vì thương nhớ con. Họ mong muốn HĐXX xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Đứng trước bục khai báo, H. và T. tỏ ra ăn năn hối cải, thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Các bị cáo mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình, sớm làm lại cuộc đời.

Trong vụ án này, HĐXX nhận định, ý thức chủ quan của H. là gây thương tích đối với nhóm thanh niên xã bên. Sau khi phát hiện anh Th., H. dùng tuýp sắt đánh một phát, khi phát hiện nạn nhân gục xuống đất, H. đã dừng lại. Sau đó, H. chủ động đưa nạn nhân đi cấp cứu. Từ mâu thuẫn ban đầu đến thời điểm sau khi đánh anh Th. cho thấy H. thực hiện hành vi với lỗi cố ý nhưng không mong muốn hậu quả chết người xảy ra.

Trong vụ án này, H. là người khởi xướng rủ rê bị cáo T. cùng tham gia hành vi phạm tội. Anh Đậu Đình Lực có xuất hiện và chở anh Th. đến trạm xá nhưng không tham gia vào quá trình cố ý gây thương tích nên không đủ căn cứ kết tội.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX bác đơn kháng cáo của đại diện bị hại, y án 5 năm 6 tháng tù đối với bị cáo B.V.H. và 2 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Đ.Đ.T.

Chỉ vì không kiềm chế được bản thân, H. và T. đã gây ra hậu quả đau lòng. Người mất, kẻ vào tù tương lai mịt mờ hơn bao giờ hết. Vụ án này là lời cảnh tỉnh về sự kiểm soát cảm xúc và trách nhiệm với bản thân. Chỉ một quyết định bốc đồng có thể khiến tương lai thay đổi theo hướng không mong muốn. Hy vọng đây là bài học đắt giá, những ngày tháng ngồi tù, 2 bị cáo sẽ hối hận và tu tâm để trở thành người có ích cho xã hội.

Tác giả: Hà Hằng - Hà Đan

Nguồn tin: nguoiduatin.vn