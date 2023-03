Hải Phòng: Hàng xóm hỗn chiến khiến một người tử vong

Theo xác minh ban đầu từ Công an quận Lê Chân, vụ án xảy ra vào hồi 14h ngày 31/3, tại nhà riêng của Nguyễn Hữu Sơn ở trong ngõ 199 Tô Hiệu (quận Lê Chân, TP Hải Phòng).

Nguyễn Hữu Sơn được xác định có hành vi dùng dao đâm nhiều nhát vào người anh N.Đ.T. (37 tuổi, HKTT tại phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) khiến anh T. tử vong.

Hiện trường vụ án.

Theo xác định ban đầu từ cơ quan Công an, Nguyễn Hữu Sơn thường hay mở nhạc to nên hàng xóm đã nhiều lần đề nghị Sơn không mở nhạc làm phiền mọi người. Chiều ngày 31/3, Nguyễn Hữu Sơn lại mở nhạc to, anh Nguyễn Anh Tuấn (hàng xóm với Sơn) đã sang góp ý. Sau đó giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Anh Nguyễn Anh Tuấn đã gọi anh N.Đ.T. đến để giải quyết mâu thuẫn với Sơn. Sơn cũng “nhờ” vài “chiến hữu” đến để “nghênh chiến” với nhóm của Nguyễn Anh Tuấn. Cả hai bên lao vào tấn công lẫn nhau. Hậu quả, anh N.Đ.T. đã bị Sơn dùng dao đâm trúng nhiều nhát vùng ngực, cổ và tử vong ngay sau đó.

Hiện, Công an quận Lê Chân đã tạm giữ Nguyễn Hữu Sơn cùng một số người có liên quan để điều tra vụ việc.

