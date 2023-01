Hải Phòng: Bắt quả tang 2 đối tượng mang 6 bánh heroin từ Điện Biên về tiêu thụ

Pháp luật

Ngày 18/1, Công an TP Hải Phòng thông tin, vụ việc 2 đối tượng bị bắt quả tang vận chuyển hơn 2 kg ma tuý từ tỉnh Điện Biên về Hải Phòng để đưa đi các tỉnh, thành khác tiêu thụ đang được Công an TP Hải Phòng phối hợp cùng Cục Cảnh sát ĐTTP về ma tuý, Bộ Công an điều tra làm rõ.